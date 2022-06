RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”

Pedro Castillo deberá responder ante la Fiscalía de la Nación este viernes 17 de junio por el caso Puente Tarata III. Rosa María Palacios indicó que el jefe de Estado acudió a las instalaciones del Ministerio Público a pie, junto a su abogado y un fuerte respaldo policial. Él deberá responder, en calidad de investigado, ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

La conductora de “Sin guion” recordó que la hipótesis fiscal presume que existe una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Castillo Terrones sería el líder y lo secundarían el hoy prófugo de la justicia exministro Juan Silva; el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco; Zamir Villaverde; Karelim López; los sobrinos del presidente Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, y la agrupación Los Niños, integrada presuntamente por seis congresistas de Acción Popular.

“Si el presidente dice que ‘no sabe, no conoce’, esas respuestas tienen valor también; porque, si miente, se podrá corroborar, con otra información, si ha mentido a la Fiscalía”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que Juan Silva recibió un maletín con “100 grandes” de manos de Zamir Villaverde, según un audio presentado por el Ministerio Público, por lo que Pedro Castillo deberá responder si tenía conocimiento sobre esta entrega. Asimismo, indica que tendrá que revelar si recibió S/ 30.000 por concepto de las obras adjudicadas en el MTC, como ha afirmado un colaborar eficaz.

La conductora también afirma que Pablo Sánchez deberá preguntar al jefe de Estado por qué protegió a Juan Silva hasta el 1 de marzo del 2022 pese a los cuestionamientos en su contra por el caso Puente Tarata III, el cual se investigó desde octubre del 2021. Además, el profesor cajamarquino debería contestar si tuvo alguna injerencia en los cambios dentro del MTC.

Entorno a Bruno Pacheco, Rosa María Palacios señaló que el presidente Castillo tendría que explicar los contenidos de las conversaciones de WhatsApp del exsecretario de Palacio solicitando favores específicos al jefe de la Sunat. Aunque el gobernante ha asegurado que “no le consta” el hallazgo de S/ 20.000 en el despacho de Pacheco, la abogada sostuvo que el Sánchez deberá cuestionar si el jefe de Estado desconoce la actuación fiscal, que acredita el descubrimiento de esta suma de dinero dentro de Palacio de Gobierno.

La letrada insistió en que Pedro Castillo tiene que contestar cómo conoció al empresario Zamir Villaverde. Agregó que el fiscal de la Nación deberá pedir al mandatario señalar si obtuvo algún favor, dinero o lujos por parte de Villaverde o a través de sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

“También preguntarle cuáles son los testaferros que estaría usando y si Zamir Villaverde era uno de ellos (...) Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta, desconozco’, y todos esos no acumulados servirán luego en la corroboración que haga la Fiscalía del relato de los demás imputados y la prueba que ellos presenten”, comentó.

Sobre la empresaria Karelim López, Palacios recalcó que, en una primera instancia, Pedro Castillo confirmó que sí conocía a la lobista. Sin embargo, en la entrevista concedida al canal del Estado, argumentó que nunca se reunió con ella. Uno de los temas más importantes, según RMP, es el caso PetroPerú, por lo que el mandatario deberá explicar si habría habido algún negocio dentro de esta entidad y cuál habría sido.

Para la abogada, es poco probable que el sucesor de Francisco Sagasti responda a las preguntas de Pablo Sánchez. Alegó que Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra fueron removidos del poder por mucho menos. “El Congreso de la República protege a Pedro Castillo, esa es la única verdad”, afirmó.