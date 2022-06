¿Quién asumiría la presidencia si renuncia Pedro Castillo?

Los recientes cuestionamientos hacia el jefe de Estado, además de generar problemas de gobernabilidad, ponen sobre la mesa nuevamente las dudas sobre quién se encargaría del país ante su posible renuncia.

La línea de sucesión del mando del presidente se hace complicada entre denuncias constitucionales, investigaciones de la fiscalía y cambios de legislaturas. Foto: Composición La República.

Laura Vásquez habiaunaLaura laura.vasquez.glr@gmail.com

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”