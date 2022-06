¿Quién asumiría la presidencia si renuncia Pedro Castillo?

Con el presidente Pedro Castillo en la mira, tras las últimas acusaciones de en su contra y las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación, y la vicepresidenta, Dina Boluarte, afrontando una denuncia constitucional en el Congreso, es importante recordar cómo se desarrolla una correcta sucesión de mando en el Poder Ejecutivo y cuál es la responsabilidad de cada uno de los personajes que la asumirían.

Según el Artículo N° 113 de la Constitución, el cargo de presidente pasaría a Boluarte en caso de deceso del mandatario, permanente incapacidad moral —declarada por el Congreso, como en el caso de Martín Vizcarra—, salir del territorio sin permiso del Parlamento o no volver en el plazo anunciado —como lo hizo Alberto Fujimori—, destitución o aceptación de su renuncia por parte del Legislativo.

Si bien el jefe de Estado ha manifestado que no renunciará a su cargo por lo pronto, las presiones debido a las recientes investigaciones ponen en duda su permanencia en Palacio. Por ende, la banda presidencial recaería en la actual y única vicepresidenta, quien tendría el cargo hasta el 2026.

La Constitución actual detalla en su artículo 115 que la sucesión de mando pasa del presidente al “primer vicepresidente y en defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones”.

Pero el Gobierno de Castillo no tiene dos vicepresidentes, sino solo una: Dina Boluarte; quien, en un contexto normal, asumiría el gobierno hasta que culmine. No obstante, no se encuentra en una situación normal, ya que sobre ella pesa una denuncia constitucional presentada por el Legislativo.

La infracción constitucional de Dina Boluarte

Las posibilidades de que Dina Boluarte no pueda asumir el cargo de jefa de Estado en el caso de una renuncia de Castillo se darían debido a la denuncia constitucional aprobada por el Congreso en junio de este año por haber ejercido un cargo directivo en una institución privada pese a ser vicepresidenta del Gobierno.

Si el Congreso determina que Boluarte cometió una infracción constitucional, la vicepresidenta tendría tres posibles sanciones. La primera, y más leve, correspondería a una suspensión; la segunda, corresponde a una inhabilitación para ejercer cargos públicos que puede ser de 5 o 10 años; y la tercera sanción es la de una destitución, en la que sería retirada de la vicepresidencia, pero que si le permitiría ejercer funciones públicas dentro de los 5 o 10 años posteriores.

En estos tres casos, Dina Boluarte estaría impedida de reemplazar Pedro Castillo como jefe de Gobierno, y este cargo pasaría a manos del Parlamento, el cual, dependiendo de los tiempos, podría pasar a Maria del Carmen Alva, hasta antes del 8 de julio —que culmina su mandato en el Legislativo—, o al siguiente presidente de la mesa directiva del Congreso , que asumirá mando luego de esa fecha.

El presidente del Congreso como jefe de Estado

Esta figura se da al no quedar ni presidente ni vicepresidente al mando del Ejecutivo. Sin embargo, Omar Cairo, abogado experto en asuntos de la Constitución, especifica que esta asunción de mando solo se da por unos días, ya que, como lo indica también la carta magna, el congresista y presidente asumirá el mando del gobierno para hacer un llamado a elecciones generales.