Pedro Castillo: presidente encabezará el XVI Consejo de Ministros Descentralizado este sábado 18 de junio

El presidente Pedro Castillo y el gabinete ministerial de Aníbal Torres participarán en una nueva sesión del Consejo de Ministros Descentralizado. Esta vez se realizará en la ciudad de Tacna.

El presidente Pedro Castillo se dirigirá a la ciudad de Tacna este sábado. Foto: Presidencia

El presidente Pedro Castillo, acompañado por todo el gabinete ministerial de Aníbal Torres, participará en el XVI Consejo de Ministros Descentralizado, que se realizará en la ciudad de Tacna este sábado 18 de junio. En la actividad, el mandatario y los ministros de Estado abordarán los proyectos prioritarios para el desarrollo territorial de la región del sur del país. Asimismo, atenderán las demandas de las autoridades regional y locales, y de los representantes de la sociedad civil. Según el programa, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, Julio Medina Castro, dará inicio al Consejo de Ministros. Luego será secundado por el gobernador regional Juan Tonconi. Más adelante, intervendrá el primer ministro, Aníbal Torres. Por último, el mandatario Pedro Castillo cerrará la actividad del Ejecutivo. PUEDES VER: Castillo defiende actas del Consejo de Ministros Descentralizado: “Tenemos cientos firmadas” La jornada tendrá lugar en la Institución Educativa Modesto Basadre. Consejo de Ministros Descentralizado habría costado 14 millones de soles De acuerdo a un informe del programa Panorama, emitido el pasado domingo 22 de mayo, las sesiones del Consejo de Ministros Descentralizado, hasta su edición número 12, habrían generado un costo de 14 millones de soles por gastos de servicios técnicos, uso de mesas, artefactos, movilidad, despliegue policial, entre otros asuntos. Estos servicios, en conjunto, tendrían un costo de un millón a 1 millón 200 soles, según lo expresado por el teniente de la PNP retirado Edgardo Garrido, entrevistado en el dominical.

