Pedro Castillo: Ministerio Público dio detalles de interrogatorio al presidente este viernes

El mandatario Pedro Castillo estuvo ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, respondiendo un cuestionario de preguntas sobre la investigación en su contra por el caso Puente Tarata III.

La Fiscalía emitió un comunicado dando detalles del encuentro entre Pedro Castillo y Pablo Sánchez este viernes 17 de junio. Video: canal N

