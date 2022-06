Mientras juez no resuelva, Pedro Castillo debe declarar ante fiscal de la Nación

En vista de que aún no se conoce la decisión del juez supremo sobre el pedido de tutela de derechos para que la Fiscalía no investigue al presidente Pedro Castillo, este deberá cumplir con la cita de hoy para tomarle su declaración por las concesiones irregulares realizadas a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Así lo señalaron el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y el abogado penalista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Ambos coincidieron en que este caso terminará en la Sala Especial de la Corte Suprema, pues sea que el juez declare fundada o desestime el pedido, apelará la parte que no esté de acuerdo con el fallo.

El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, quien tiene el caso, indicó el miércoles último que comunicará su decisión de acuerdo al plazo de ley.

Si declara fundada la tutela de derechos, quedará nula la disposición del fiscal de la Nación y por lo tanto, quedará sin efecto la investigación iniciada.

“Esa resolución podrá ser apelada por la Fiscalía. El tema es si el juez concede la apelación sin efecto suspendido, lo que significa que la resolución se mantiene vigente hasta que resuelva la Sala. Entonces, el presidente estaría obligado a declarar”, explicó Vargas Valdivia.

Añadió que si la concede con efecto suspendido, Castillo no estaría obligado a declarar hasta que la Suprema resuelva.

Por lo pronto, hoy está obligado a declarar. El exprocurador aclaró que de admitirse el pedido, tiene efecto desde que se notifica. Advirtió que si sale la resolución antes de la hora en que debe declarar el mandatario, lo más probable es que el abogado de Castillo presente un escrito informando que no declarará, lo que generará un problema.

Comentó que si no declara, el fiscal de la Nación debe remitir copia de lo actuado al Congreso, porque el presidente estaría entorpeciendo la actividad de investigación de un órgano constitucional autónomo, como es el Ministerio Público. Dijo que en ese caso podría ser acusado por infracción a la Constitución.

Foto: Gerardo Marín/La República

En el mismo sentido, Quispe refirió que si Castillo no declara hoy, estaría obstruyendo la investigación. Sostuvo que no puede condicionar la diligencia a que se resuelva la tutela de derechos. Agregó que si el presidente no concurre, puede ser llevado de grado o fuerza, pero antes debe ser informado de ello.

Manifestó que en caso el juez descarte la tutela de derechos, proseguirá la indagación con todo lo que ello implica, como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, e incluso medidas restrictivas como el impedimento de salida del país.

Por la tarde, el presidente afirmó que concurrirá a todas las citaciones que reciba.

Protesta el Bloque Magisterial

Los congresistas del Bloque Magisterial cuestionaron la decisión de la Comisión de Fiscalización de variar la condición del presidente Pedro Castillo de testigo a investigado por haberse negado a declarar.

Indicaron que el Tribunal Constitucional ordena que se comunique previamente y de forma detallada los cargos en su contra y por qué lo citan.