Gavidia sobre Pedro Castillo: “Él está colaborando con Fiscalía, es el principal interesado”

El ministro de Defensa resaltó que el mandatario, Pedro Castillo, haya asistido a la citación del Ministerio Público este viernes con el fin de responder sobre el caso Puente Tarata III.

José Luis Gavidia resaltó que Pedro Castillo haya ido caminando "como cualquier ciudadano" a la sede del Ministerio Público. Video: TV Perú

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”