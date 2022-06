Guido Bellido asegura que el presidente Pedro Castillo “se allanará a cualquier investigación”

Asimismo, el congresista de Perú Libre Guido Bellido descartó ser una de las “sorpresas” que el presidente Pedro Castillo anunciará en su mensaje a la nación del 28 de julio: “No estoy en el bolo”.

Guido Bellido fue el primer titular de la PCM desde que Pedro Castillo asumió la presidencia. Foto: Aldair Mejia / La República

El congresista de Perú Libre Guido Bellido se refirió a la citación de la Fiscalía a la que asistió el presidente de la República, Pedro Castillo, este viernes 17 de junio, y manifestó que el jefe de Estado está dispuesto a allanarse ante cualquier investigación en que se le requiera. “El presidente tiene que seguir las estrategias de su defensa, de su participación en función a los parámetros que viene manejando su defensa. Es lo que corresponde. La comisión está viendo, toma sus decisiones y hay que esperar. Yo creo que el presidente se allana, y siempre lo ha dicho, a cualquier investigación que se dé, el presidente va a estar llano ”, declaró a la prensa. PUEDES VER: Castillo tras declarar ante Fiscalía: “No tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción” Bellido respondió ante las declaraciones de la defensa del jefe de Estado, que en un principio pretendió que el mandatario entregue por escrito sus respuestas ante las preguntas del Ministerio Público. “Hay derechos que tienen que ser defendidos. Dentro de la normatividad que existe, tiene que cumplirse. No se puede exigir más allá de lo que no está establecido (...). El presidente enfrentará en las mejores condiciones esta situación que se le viene presentando”, aseveró. Finalmente, descartó la posibilidad de haber aceptado algún cargo en el Poder Ejecutivo y ser parte de las “sorpresas” que, adelantó Castillo Terrones, habrá durante su mensaje a la nación del próximo 28 de julio. “De ninguna manera (estaré dentro de las sorpresas anunciadas por el presidente). No estoy en el bolo ”, culminó.

