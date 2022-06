Ministerio de Cultura se pronuncia sobre permanencia de Soledad Mujica Bayly, creadora de Ruraq Maki

A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura se pronunció con respecto a la permanencia de Soledad Mujica Bayly al mando de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, esto luego de que en las últimas horas fuera difundida una información que apuntaría a su salida del sector para ser reemplazada por una persona allegada al Gobierno.

El argumento dado desde el sector Cultura es que ellos se han estado cumpliendo con las tareas de verificación de requisitos, exigidas por de la ley N° 31419 y el reglamento de la misma, publicadas el 15 de febrero y el 18 de mayo, respectivamente, en la que se establecen “disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción”.

Es en el marco de dicha revisión, ejecutada de acuerdo al dictamen establecido en la primera disposición complementaria de la mencionada ley, que el Mincul habría encontrado que la funcionaria no se adecuaría a los requisitos estipulados en la norma legal.

“El Ministerio de Cultura, a través de la oficina de RR. HH., ha realizado los esfuerzos necesarios para cumplir con la obligación de verificación de los requisitos establecidos en la norma y su reglamento, encontrando que la señora Soledad Mujica Bayly, actual directora de Patrimonio Inmaterial del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, no cumpliría con los requisitos exigidos por la referida norma y su reglamento”, se señala en un punto del comunicado.

No obstante, el Ministerio manifestó que, desde su Secretaría General, se ha consultado con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para evaluar con mayor efectividad si la ley N°31419 y reglamento aplican para el caso de la todavía directora de Patrimonio Inmaterial, tomando en consideración los aportes hechos por Mujica Bayly durante su periodo al frente de esta sección, así como su trayectoria y la experiencia laboral de la misma en el sector Cultura.

Sin embargo, en el comunicado emitido, el Mincul aclaró que el puesto que actualmente ejerce Soledad Mujica requiere pasar necesariamente por concurso de méritos para ser ocupado, avalándose esta posición en razón de los documentos de gestión vigentes para esta cartera.

¿Aplicaría la ley N°31419 en este caso?

La norma en cuestión señala específicamente que en lo que respecta a funcionarios públicos, su ámbito de aplicación está restringido al grupo denominado como de libre designación y remoción, es decir, cargos que dependen de la confianza dada por un superior para ejercer el mismo. Según se establece en la Ley de Servicio Civil, los puestos que se encuentran categorizados en este sector son los ministerios, viceministerios, secretarios generales del Poder Ejecutivo, así como gerentes generales de gobiernos regionales y gerentes municipales.

En este sentido, se infiere que la ley N° 31419 no podría ser aplicada en el caso de la directora de Patrimonio Inmaterial, dado que es una posición de carrera, un cargo que no depende de la confianza como factor determinante para ser tomado en ejercicio, sino de criterios objetivos como la experiencia en el sector, un punto que no fue aclarado en el anuncio hecho por parte del Ministerio de Cultura.

“El comunicado no dice que el cargo NO es de confianza y que tiene mas de 10 años en un puesto de carrera. La nueva ley no aplica a ella. Eso no requiere de ninguna consulta para saberlo”, puntualizó Rosa María Palacios sobre el tema a través de su cuenta de Twitter.

Así también lo mencionó la propia Soledad Mujica en comunicación con La República.