María del Carmen Alva sobre Pedro Castillo: “Lo mejor para él es que se ponga a derecho”

Asimismo, la presidenta del Congreso indicó que lo mejor para el país es que la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo siga su curso. “El que nada debe nada teme”, señaló.

María del Carmen Alva opinó sobre la situación del presidente Pedro Castillo. Video: Canal N.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se refirió al jefe de Estado, Pedro Castillo, quien acudió este viernes 17 de junio a la sede del Ministerio Público para rendir manifestación por la investigación que sigue el despacho del fiscal de la nación, Pablo Sánchez, en su contra. Al respecto, la accionpopulista indicó que lo mejor para el mandatario y para la ciudadanía es que “se ponga a derecho” y la Fiscalía lleve a cabo las diligencias preliminares con la finalidad de que esclarezca el caso. “Me parece muy bien. Lo mejor para él (Pedro Castillo) y para el país es que se investigue, que se ponga a derecho, que se esclarezca todo. El que nada debe nada teme, y que diga toda la verdad. Así será bien para él y para todos los peruanos”, dijo la presidenta del Parlamento a la prensa. Pedro Castillo tras declarar a la Fiscalía: “Acá estamos para dar la cara” Este viernes, el presidente Pedro Castillo brindó declaraciones a la prensa luego de responder ante el fiscal de la nación, Pablo Sánchez, sobre la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. En efecto, el mandatario optó por declarar a los medios a su salida del Ministerio Público y afirmó que contestó “todas las preguntas” que le hizo el fiscal en referencia al caso Puente Tarata III. “Hemos estado donde corresponde estar el día de hoy, en una situación de parte de la Fiscalía, donde nos hemos dado todo el tiempo y la disposición para responder todas las preguntas. Desde aquí les digo que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que se aclarezcan las cosas y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”