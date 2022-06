Presentan reconsideración de la votación del informe que blinda a Manuel Merino

Ruth Luque, congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, calificó de “grosero” el blindaje del informe de Alejandro Cavero (Avanza País) y señaló que su colega Edgar Reymundo planteó la medida.

Diversas instituciones se han pronunciado contra el blindaje a Manuel Merino. Foto: difusión

Luego de que, este viernes 17 de junio, Manuel Merino, excongresista de Acción Popular que asumió la presidencia tras el golpe del Congreso, sea blindado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la legisladora Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, informó que el parlamentario Edgar Reymundo ha planteado una reconsideración a fin de que los integrantes de la SAC cambien el resultado. “Mi colega Edgar Reymundo presentó reconsideración de la votación. Esperamos que se pueda revertir esta lamentable decisión de impunidad”, señaló en sus redes sociales. Fueron 8 votos a favor del informe elaborado por Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, que recomendaba mandar al archivo las denuncias contra Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y 7 en contra, por lo que los acusados resultaron bien librados en la sesión. PUEDES VER: Castillo tras declarar ante Fiscalía: “No tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción” Por ello, Luque catalogó de “grosero el blindaje e impunidad que ha demostrado el informe Cavero”, ya que afirmó que “de manera sesgada” se han validado pruebas “solo de una parte y no toma en cuenta investigación de Fiscalía ni testimonios de las víctimas 14N”. “Era una oportunidad para garantizar derecho a la verdad y que Merino, Flórez Aráoz y Gastón Rodríguez sean investigados. En su lugar, el informe ha decidido perpetuar la impunidad con el voto dirimente de la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió la parlamentaria. Tuit de Ruth Luque. Foto: captura Dos jóvenes murieron en protestas contra Manuel Merino En noviembre del 2020 se desataron protestas desde el 9 de ese mes durante una semana tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como jefe de Estado, lo cual fue tomado como un golpe del Congreso. PUEDES VER: Pedro Castillo tras declarar a la Fiscalía: “Acá estamos para dar la cara” Cientos de jóvenes salieron a las calles a protestar por lo ocurrido para pedir la renuncia de Merino de Lama y todo su gabinete. A su vez, la Policía reprimió con fuerza y la violencia a los manifestantes, lo que dejó heridos y acabó con los asesinatos de Sotelo y Pintado.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”