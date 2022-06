Manuel Merino: congresistas e instituciones se pronuncian tras blindaje a expresidente

Manuel Merino fue liberado de la denuncia constitucional en su contra por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado tras votación en la Subcomisión de Acusaciones del Congreso.

Manuel Merino es investigado por los presuntos delitos de homicidio, lesiones graves y leves en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Foto: Jorge Cerdán/La República

Harold Quispe QuispeHarold harold.quispe@glr.pe

Reacciones. Manuel Merino, expresidente de facto, fue blindado este viernes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República, grupo parlamentario que decidió no admitir la denuncia constitucional en su contra y aprobar el informe del congresista Alejandro Cavero con 8 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención . Asimismo, el blindaje a Manuel Merino fue respaldado por legisladores de Fuerza Popular (FP), Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP). Por su parte, la presidenta de la SAC, Rosío Torres, de APP, emitió su voto dirimente a favor del informe que libró a Manuel Merino de sus responsabilidades por las muertes y daños ocasionados el 14 de noviembre de 2020 (14N). PUEDES VER: Castillo tras declarar ante Fiscalía: “No tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción” Al respecto, varios congresistas, políticos e instituciones se pronunciaron sobre la decisión que libera a Manuel Merino y a los exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez de ser investigados en el Congreso por los presuntos delitos de homicidio, lesiones graves y leves en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado. En Vivo: Manuel Merino es blindado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 17:48 Flor Pablo también se pronunció sobre blindaje a Manuel Merino La congresista no agrupada Flor Pablo (Partido Morado) se pronunció, por medio de sus redes sociales, sobre el blindaje de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al expresidente de facto, Manuel Merino. Asimismo, recordó que el legislador Edgar Reymundo presentó una reconsideración para que los integrantes del grupo de trabajo puedan cambiar si decisión. "Es una oportunidad para que colegas reflexionen y no permitan impunidad", expresó. 17:36 CNDDHH: "Rechazamos el blindaje a Manuel Merino" La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) calificó de "blindaje" la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de admitir el informe de Alejandro Cavero que libra a Manuel Merino de las investigaciones en su contra, en el Congreso, por las muertes de Inti Sotelo y Brya Pintado. "Rechazamos el blindaje a Manuel Merino y sus ministros. ¡El informe Cavero aprobado no tiene ningún sustento! ¡La impunidad es violencia!", expresó la entidad. 17:31 Defensoría rechaza informe aprobado por la Subcomisión que blinda a Manuel Merino La Defensoría del Pueblo rechazó la aprobación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que blinda a Manuel Merino y los exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez. Por medio de sus redes sociales, emitió un pronunciamiento ratificando su postura en contra del informe elaborado por el congresista Alejandro Cavero. "Con esta decisión el Estado incumple deber de investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos. Evaluaremos las vías jurídicas pertinentes para corregir afectación a los derechos de familiares de los fallecidos y víctimas", se lee en el mensaje. 17:23 Presentan reconsideración de votación del informe que blinda a Manuel Merino El legislador Edgar Reymundo, de Cambio Democrático, planteó una reconsideración a fin de que los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cambien su decisión tras aprobar el informe de Alejandro Cavero que recomienda archivar la denuncia contra Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. “Mi colega Edgar Reymundo presentó reconsideración de la votación. Esperamos que se pueda revertir esta lamentable decisión de impunidad”, señaló Ruth Luque, vocera de la bancada de Cambio Democrático en sus redes sociales. 17:17 Susel Paredes: “Es un descarado blindaje que debe ser rechazado” La congresista no agrupada Susel Paredes (Partido Morado) cuestionó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones y criticó el informe final elaborado por Alejandro Cavero que recomienda archivar la denuncia contra Manuel Merino. “El Congreso no puede sustraer de la acción de la justicia a Manuel Merino y compañía por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. El informe del congresista Alejandro Cavero es un instrumento de impunidad y (un) descarado blindaje que debe ser rechazado. Que se investigue y se juzgue”, escribió la congresista en Twitter.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”