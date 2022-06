Jurado declara inadmisibles 50 listas de candidatos en Trujillo

Alianza para el Progreso (APP) tiene 6 nóminas de postulantes calificadas como improcedentes.

Cabrejos indicó que, en dos días, listas inadmisibles deben subsanar errores. Foto: Y. Goicochea/La República

Con información de Yolanda Goicochea/URPI-La República El presidente del Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET), José Cabrejos Villegas, reveló a La República que, hasta el mediodía de este viernes 15 de junio, unas 50 listas de candidatos de organizaciones políticas habían sido declaradas inamisibles debido a ciertas deficiencias fácilmente salvables. “Han sido declaradas inadmisibles por errores o deficiencias de carácter formal, que deberían ser subsanadas en el plazo de dos días calendario. Esos errores, desde nuestro particular punto de vista, son fácilmente subsanables; por ejemplo, han incurrido en no haber pegado las firmas digitales en algunos documentos por parte de los personeros o representantes legales de las organizaciones políticas”, explicó Cabrejos. El JEET recibirá listas hasta las 11.59 de esta noche. Foto: Y. Goicochea/La República Añadió que otra deficiencia es no haber adjuntado los documentos que acreditan el domicilio de los postulantes por el término que señala la ley, que son dos años en la localidad para la que postulan a ser electos como autoridades, entre otros. PUEDES VER: Chavimochic: trabajadores exigen que tercera etapa se haga como obra pública “Con respecto a las listas improcedentes, hay una resolución que contiene seis solicitudes de inscripciones de listas de candidatos por no aparecer en el sistema como participantes en las elecciones internas. Estamos hablando de que se han presentado listas de seis distritos de la agrupación política Alianza para el Progreso que participaron en elecciones complementarias que no han sido reconocidas por el sistema electoral como válidas”, precisó la autoridad. Sin embargo, Cabrejos refirió que está libre el camino para la apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima. El plazo para recibir listas ante el JEET para ser inscritas vence a las 11.59 de esta noche.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”