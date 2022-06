JEECH registra 282 solicitudes de inscripción de candidatos a tan solo horas de vencer plazo

Elecciones 2022. El Jurado Electoral Especial de Chiclayo subrayó que espera recibir las 335 nóminas de postulantes hasta las 11.59 p. m. del viernes 17 de junio. El Movimiento Regional Verde Unido denunció que inconvenientes en el Sistema Declara y SIJE continúan.

Cipriano Purihuamán aseguró que se cumplen con los mecanismos para un proceso electoral transparente. Foto: Clinton Medina/ La República

