Gremios de Cusco dan tregua al Gobierno de Pedro Castillo hasta el 4 de agosto

El ministro de Educación, Rosendo Serna Román, fue el único que, arribó ayer a la ciudad imperial. Las organizaciones sociales aguardaban la llegada del premier Aníbal Torres y otros cuatro ministros de Estado. Pese a la desazón, los gremios acordaron una nueva tregua hasta el 4 de agosto. Advirtieron que un nuevo incumplimiento reiniciará las protestas en Cusco.

Ayer se realizó el primer informe de las mesas técnicas instaladas en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, presidido por el presidente Pedro Castillo en el Coliseo Casa de la Juventud del Cusco, el pasado 22 de abril.

La reunión se desarrolló en el gobierno regional del Cusco desde las 9.00 de la mañana. Además de Serna, estuvieron otros vice ministros y altos funcionarios del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el informe fue severamente cuestionado por los asistentes.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula maravillado con la belleza del Valle Sagrado de los Incas en Cusco

“Dejo constancia que no están valorando las necesidades y significación que tiene el Cusco”, dijo el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García. La autoridad regional se mostró contrariada al señalar que, las demandas cusqueñas aún no fueron atendidas por el gobierno a dos meses de la llegada del presidente Castillo.

Cuestionó que hay muchas mesas técnicas como la de energía y minas, salud, transportes y comunicaciones, medio ambiente que aún no han sido instaladas. “A la fecha se han enviado por lo menos 15 documentos solicitando la atención a las demandas del pueblo cusqueño, como la dación de un decreto supremo que reconozca a las mesas técnicas como tales, institucionalizar los consejos de ministros descentralizados, entre otros, pero lamentablemente no hemos sido escuchados y menos han respondido estas misivas, hecho que hace pensar en el desinterés que tienen por atendernos”, expresó.

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, reconoció la falta de comunicación y manifestó que trasladará la desazón ante el Consejo de Ministros.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportistas del Cusco, Estanislao Alegre, señaló que, si el 4 de agosto no llega el premier, la huelga sería inminente. “Volveremos a las calles si es necesario. Hoy (ayer) no llegó el premier, se excusó, pero la siguiente vez queremos avances”. Igualmente, la representante de la Asamblea Regional, Florencia Fernández, dijo que por el momento no hay avances.

Otros dirigentes

Al menos 4 dirigentes no pudieron ingresar a la reunión. Al retirarse del recinto, afirmaron que, comunicarán a las bases que las mesas técnicas son un saludo a la bandera, hasta el momento. Salvador Merma Ilachoque, secretario general de la Federación de Campesinos Cusco, incluso afirmó que su gremio está planificando un paro agrario por incumplimientos de fertilizantes y la segunda reforma agraria.

Anuncian que DS 043 no va más para Cusco

El alcalde de Cusco, Víctor Boluarte, anunció que el controvertido DS 043 que buscaba centralizar los recursos de instituciones cusqueñas como la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, exceptuará a la ciudad imperial. Dijo que el premier se comprometió luego de una reunión en Lima a que se publicará hoy una nueva norma que garantice el respeto irrestricto de los recursos recaudados por el ingreso a Machupicchu y otros sitios arqueológicos.