¿En qué se gastó los más de S/ 210.000 que costó al Estado la comisión que investigó el supuesto fraude?

La comisión liderada por el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, fue desestimada por el Pleno del Congreso de la República el último 15 de junio. Dicha comisión no logró demostrar un presunto fraude electoral que habían denunciado en un principio, en referencia a las Elecciones Generales 2021, donde Pedro Castillo resultó ganador y asumió el cargo de presidente de la República.

Pese a no probar su hipótesis, otro punto importante a resaltar es el dinero que se le destinó para que el grupo de trabajo parlamentario se mantenga a flote: el Estado Peruano tuvo que gastar 216.347,67 soles para dichas pesquisas.

Pero eso no es todo. Otro dato que no pasa desapercibido es que, del total de ese monto, el 75% fue destinado al pago de solo dos asesores: Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén. En otras palabras, esto equivale a 166.407,5 soles . El resto del dinero que se le brindó a la comisión fue destinado a gastos administrativos.

Según el informe al que accedió La República, entre octubre de 2021 y abril de este año, Augusto Bravo recibió 83.257,51 soles. Es importante precisar que Bravo Basaldua también trabajó como asesor en la Comisión Lava Jato de la excongresista y fujimorista Rosa Bartra.

En el caso de Salas Jaén ha recibido un total de 80.149,99 soles por su trabajo en la comisión del “fraude”. Andrés Salas es un almirante en retiro y militante del partido Renovación Popular.

Jorge Montoya justifica su comisión: “Yo nunca he hablado de un fraude”

Ante este panorama, Jorge Montoya intentó justificar los más de S/ 200.000 que gastó la comisión que lideró. En una entrevista con Exitosa, el parlamentario señaló que nunca había hablado de fraude. Al respecto, indicó que se refirió a presuntas irregularidades.

“(Se habló de un fraude en mesa y de manipulación de actas) Eso han hablado otras personas, yo nunca he hablado de un fraude de esa naturaleza. Yo he hablado que han habido irregularidades que habían que descubrirse. En ningún momento he empleado la palabra fraude”, declaró para el medio.

“Yo no me he basado en el fraude. He calificado la manipulación grosera de las leyes como un fraude, en el inicio del proceso, antes de que inicien las elecciones. Es decir, antes de que se vaya a votar. Los previos, que permitió que estén estos candidatos (el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte), fueron hechos fraudulentamente. Eso es lo que hemos dicho”, agregó.

Informe rechazado

Con 42 votos a favor, 55 en contra y 15 abstenciones, el pleno no dio luz verde al informe final. Las bancadas que rechazaron el informe fueron Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y Acción Popular, así como los congresistas no agrupados Flor Pablo, Edward Málaga, Susel Paredes, Óscar Zea y Digna Calle.

Tras la conclusión de la representación nacional, Montoya sugirió que otras entidades sean las encargadas de realizar las investigaciones sobre el presunto fraude. Además ,amenazó con denunciar penal y constitucionalmente a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).