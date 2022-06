Congreso: así fueron los votos que blindaron a Manuel Merino por los asesinatos de Inti y Bryan

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar la denuncia contra Manuel Merino, quien es señalado como uno de los principales responsables de la muerte de dos jóvenes en noviembre del 2020.

Merino fue blindado por el Congreso al aprobarse el informe de Alejandro Cavero, quien recomendaba archivar la denuncia contra el excongresista acciopopulista. Foto: composición/La República

El archivamiento de la denuncia constitucional en contra de Manuel Merino se decidió con un total de 15 votos de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El voto decisivo fue el de la presidenta de la comisión, Rosío Torres, de Alianza Para el Progreso, quien aplicó el voto dirimente y marcó el desempate. La admisión del informe realizado por Alejandro Cavero, que recomendaba archivar la denuncia constitucional en contra del excongresista Manuel Merino y otros dos responsables por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas de noviembre del 2020, se logró con los votos a favor de bancadas como APP, Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular. Fue importante el voto en abstención de la congresista de APP María Acuña, quien facilitó así la aprobación de este documento. PUEDES VER: Pedro Castillo tras declarar a la Fiscalía: “Acá estamos para dar la cara” De esta manera, las congresistas del partido de César Acuña jugaron un papel clave en la decisión del SAC y contravinieron lo dicho por el presidente de su partido en el 2020, cuando exigía justicia para las familias de ambos jóvenes. La bancada de Fuerza Popular presentó tres votos también a favor, de parte de los legisladores Ernesto Bustamante, Nano Guerra y Martha Moyano. En esta decisión también fue apoyada por Alejandro Cavero, de Avanza País; y Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Los dos congresistas de Acción Popular, que comparten partido con Manuel Merino, votaron de manera distinta. Mientras que Wilson Soto votó a favor; Jorge Flores decidió votar en contra de que se archivara la acusación contra el cuestionado expresidente. Al voto en contra de Flores se unieron los de Paúl Gutiérrez y Segundo Quiroz, ambos del Bloque Magisterial. José Jerí, de Somos Perú; Alfredo Pariona y Elizabeth Taipe, de Perú Libre; y Reymundo Mercado, de Cambio Democrático, se negaron también a aprobar el informe de Cavero. La votación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales retiró a Merino de los responsables de la muerte de Inti y Bryan. Foto: Composición de Fabrizio Oviedo / La República.

