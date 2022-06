Paula Távara: “Nadie está haciendo nada o están centrados en su supervivencia”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con la politóloga Paula Távara. La especialista dijo que, sin actores políticos fuertes, el Perú no podrá salir de esta crisis política, social y económica.

¿Qué podemos hacer? Tenemos al presidente Castillo acusado de dirigir una organización criminal. Del otro lado, contamos con una presidenta del Congreso que ha tenido de la mala educación una marca personal. Debe haber luz al final del túnel, ¿no?

Tiene que haber una luz, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que termina siendo casi al mismo tiempo como uno de estos juegos de laberinto y cada una de las alternativas que vemos al corto plazo se chocan con el muro de la realidad. La gente dice ‘vacancia’, pero luego, ¿qué va a venir? O piden nuevas elecciones, pero qué nos garantiza que los partidos postulen a alguien mejor.

Creo que la necesidad de saber cómo salimos de esto es más de largo plazo, de mediano plazo. Requiere de mucha fuerza de voluntad, de muchos actores políticos y eso hace que parezca una respuesta incómoda porque lo que te estoy diciendo es que no vamos a salir ni mañana ni pasado.

Mientras tanto, grandes temas no están siendo atendidos por el Estado. Por ejemplo, en el 2021, 1.424 niñas menores de 14 años salieron embarazadas. De enero a abril de este año, hay 17.300 casos de violencia contra niños, según Amnistía Internacional y, de ellos, 5.000 son de violencia sexual.

Lo que pasa es que no se pueden atender si no les damos prioridad. Las cifras que has mencionado, las cifras que vemos todos los días son gravísimas, pero los actores políticos siguen mirando al costado. Necesitas que haya realmente disposición de actores políticos con más peso.

No puede ser que se diga que no pasa nada con que se cambien las normas alrededor de los materiales educativos vinculados con la Educación Sexual Integral (ESI) y hoy se vence el plazo para la observación por parte del Ejecutivo y no parece que haya ninguna intención. Que se esté planteando un proyecto de ley como el de Rosangella Barbarán que solo defiende, al que ella llama, el niño por nacer, pero no habla del aborto terapéutico. Todo esto va a horadar aún más la situación.

Esta semana se habla de la posibilidad de hambre y escases; se habla, pero no hay medidas reales de qué se va a hacer y en agosto ya se comienza a sembrar. Lo que dicen los expertos es que ninguna medida va a llegar a tiempo. Tenemos temas esenciales como la violencia, el hambre y la pobreza, pero nadie está haciendo nada o están centrados en su supervivencia.

Tenemos a un exministro de Transportes que está huyendo como conejo por casas de Lima, según ha denunciado El Comercio, y no pasa nada. ¿Por qué crees que ya no impactan estas denuncias? ¿Qué está pasando con la gente?

Ya no te sorprende, ya no tienes expectativa que lo que venga va a ser distinto a eso corrupto, entonces vivo con ello. El “todos son iguales” creo que puede llevar a esos límites o a esas sensaciones en las cuales dicen ‘para qué peleo contra esto si va a seguir siendo igual el que venga’.

Tienes a la población en una parte quieta porque ve a todos iguales y, luego, a la parte activa que puede irse debilitando porque los cambios no son lo que esperaban.

¿Qué crees que pase por la mente de Pedro Castillo que ha anunciado que el 28 de julio vienen “sorpresas”?

Podríamos decir que más que un presidente tenemos un candidato, pero ni siquiera eso porque un candidato hace promesas grandes y lo que tenemos son palabritas.

Lo que pasa por la cabeza del Ejecutivo es la supervivencia y no la ciudadanía. ¿Cómo aguantamos? Dando promesas vacías por las ciudades. El Gobierno debería tener claro que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy lo pueden aplaudir, pero en tres o seis meses, cuando esa promesa de carretera no se cumpla, a ver cómo gestiona la conflictividad.