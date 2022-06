JNE: en las regiones piden inscripción presencial si sigue demora virtual

Si el proceso de inscripción de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 hubiese terminado el martes 14, como estaba previsto, en Cusco y Puno no tendrían un solo aspirante al gobierno regional. Así de grave estuvo la situación. Y es que el sistema Declara del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no respondía debido a la sobrecarga de organizaciones políticas que esperaron a última hora para inscribir sus listas de postulantes.

El plazo de 72 horas decidido por el JNE parece razonable, pero hasta la noche de ayer muy pocas listas pudieron superar el embotellamiento virtual y aparecer en el sistema. El especialista en Derecho Electoral, Jorge Luis Mamani, señala que si esta situación persiste, el pleno del jurado tendría que aceptar inscripciones presenciales como último recurso.

En Tacna, el presidente del JEE, Jael Flores Alanoca, explicó que el sistema del JNE tiene el registro de quienes intentaron culminar con subir su información a la plataforma web. Además advirtió que si los personeros tienen algún problema, puede reportarlo a la oficina del JEE de su localidad.

En toda la región heroica apenas 33 listas, entre regionales y municipales, lograron presentar sus solicitudes de inscripción. Pero se espera la participación de 12 movimientos regionales y 15 partidos políticos. Aunque para el gobierno regional solo se cuenta con dos listas, una de Avanza País y la del movimiento Fuerza Tacna.

En Puno, literalmente fueron salvados porque el 99% de organizaciones no pudieron inscribir sus candidatos en provincias y distritos. El problema fue que la mayoría de organizaciones no tenían completos todos los requisitos exigidos por ley para cada candidato. Los aspirantes a regidores y consejeros no tenían completas sus hojas de vida o había renuncias de última hora.

En Cusco, tras el primer día de ampliación ya suman 109 listas inscritas, entre los cinco JEE (Canchis, Cusco, Espinar, Quispicanchi y Urubamba). Solo 17 solicitudes corresponden a candidatos a municipalidades provinciales y ninguno al gobierno regional.

El candidato por el movimiento regional Inka Pachakuteq, Edy Cuéllar, anunció un recurso ante el JEE Cusco evidenciando las fallas; además, se aseguraron presentando su solicitud física el 14 de junio. La candidata del movimiento regional Fuerza Inka Amazónica (FIA), Tik’a Luizar, acudió a la fiscalía y la Defensoría del Pueblo para hacer conocer las limitaciones que no permiten su registro. Y Werner Salcedo, de Somos Perú, indicó que realizaron una constatación policial y llegarán hasta las últimas instancias si alguna de sus 108 listas no alcanza inscripción.

En el norte

En Lambayeque, voceros del Movimiento Regional Construyendo y Alianza para el Progreso afirmaron que esperan cumplir hasta el viernes 17 los trámites ante el Sistema Declara y mesa virtual del SIJE, y que el nuevo plazo es oportuno.

Pese a ello, varios postulantes reclamaron en la sede del Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JECCH) la recepción física de la documentación.

Eduardo Sáenz, candidato a la alcaldía del distrito José Leonardo Ortiz, por Construyendo, dijo que el sistema del JNE sigue lento, “pero hay más tiempo para anexar las nóminas de los cuadros políticos”.

El representante de APP, Juan Pablo Horna, cuestionó el acceso tecnológico a formatos e inscripción. “No se ejecutaron acciones oportunas para evitar problemas”, remarcó.