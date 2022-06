Jorge Montoya justifica comisión que gastó más de S/ 200.000: Nunca hablé de fraude, sino de irregularidades

El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya justificó el trabajo de la comisión que preside para investigar las pasadas Elecciones Generales 2021 y dijo que nunca había hablado de fraude, sino de irregularidades en el proceso. Pese a que el grupo de trabajo parlamentario gastó más de S/ 200.000 en dichas pesquisas, el pleno del Congreso desestimó los resultados planteados por Montoya y decidió mandarlos al archivo.

“(Se habló de un fraude en mesa y de manipulación de actas) Eso han hablado otras personas, yo nunca he hablado de un fraude de esa naturaleza. Yo he hablado que han habido irregularidades que habían que descubrirse. En ningún momento he empleado la palabra fraude”, dijo en entrevista para Exitosa.

Asimismo, indicó que se había referido a una “manipulación grosera” al inicio de los comicios que habrían favorecido la inscripción del presidente de la República, Pedro Castillo, y la vicepresidenta Dina Boluarte.

“ Yo no me he basado en el fraude. He calificado la manipulación grosera de las leyes como un fraude, en el inicio del proceso , antes de que inicien las elecciones. Es decir, antes de que se vaya a votar. Los previos, que permitió que estén estos candidatos (el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte), fueron hechos fraudulentamente. Eso es lo que hemos dicho”, aseveró.

Montoya comentó que la inscripción de Castillo y Boluarte no estaba en regla y fue manipulada para que puedan postular a los cargos públicos que ahora ostentan.

“Esa plancha nunca se debió inscribir porque no cumplía con los requisitos, tanto el presidente como la vicepresidenta. Eso manipularon para introducirlos a la campaña”, agregó.

Finalmente, se refirió al archivo de los resultados de su investigación y criticó las posturas de Acción Popular y Alianza por el Progreso, calificándolos de partidos pertenecientes al Gobierno.