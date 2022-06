AAR: “1,3 millones de peruanos tienen hambre por la culpa de Pedro Castillo”

El último 30 de mayo, el presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo una de “las frases más infelices”, según Augusto Álvarez Rodrich. “Hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna”, dijo el mandatario en el distrito de Huaura.

“1,3 millones de peruanos tienen hambre por la culpa de Pedro Castillo (...) Lo que el presidente no sabe o no quiere enterarse es que 4% de la población no puede cubrir el costo de la canasta básica de alimentación y hay más de 420.000 peruanos más en extrema pobreza que en el 2019″, expuso AAR.

De acuerdo al último informe de Apoyo y Consultoría, en el cuarto trimestre del 2021, la tasa de desempleo urbano fue de 5,4%; es decir, alrededor de 800.000 personas no encontraron oportunidad de empleo. Asimismo, el estudio revela que la recuperación del mercado laboral urbano se ha dado en condiciones precarias, lo cual ha provocado el aumento del trabajo informal y ha evitado regular los niveles de ingreso que están 10% por debajo del índice prepandemia.

Esta evolución en el mercado laboral —continúa el informe— ha incidido en que la tasa de pobreza se mantenga en 26%, por encima de los valores del 2019 (20%).

Más adelante, Apoyo y Consultoría detalla que las políticas del Gobierno de Pedro Castillo lejos de resolver esta crisis, suman al deterioro de los indicadores laborales y sociales al generar un entorno muy negativo para la inversión.

Agregan que la incapacidad del Estado para controlar los conflictos sociales han impedido aprovechar los altos precios de los metales. “No solo es el pobre manejo de los conflictos, sino que el Gobierno promueve los conflictos. El señor Vladimir Cerrón, con la gente que puso en el Ministerio de Energía y Minas, se dedicó a promover la conflictividad regional perjudicando el empleo, perjudicando la inversión”, acotó Rodrich.

Según el reporte, uno de cada 4 peruanos es pobre, por lo que tras la pandemia de la COVID-19, el Perú ha retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza.

En la misma línea, el 35% que no es pobre está en una situación vulnerable y es probable que una fracción de este sector caiga en la pobreza.

“No es que la gente sea ociosa y por eso pasa hambre, como piensa el presidente. Luego de lo que acabo de explicarles, suena tan agraviante contra la población y tan ignorante por parte del presidente”, advirtió el conductor de “Claro y directo”.