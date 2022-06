Acuña tras retirar demanda de S/ 100 millones a Christopher Acosta: “Es como si fuera hijo mío”

El excandidato presidencial y fundador del partido político Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se refirió al retiro de la demanda que interpuso en contra del periodista Christopher Acosta y aseguró que el hombre de prensa es, para él, como un hijo que se equivocó. Acuña decidió dejar sin efecto la solicitud que exigía 100 millones de soles por concepto de reparación civil ante una presunta difamación por haber “perjudicado su imagen y reputación” tras la publicación del libro “Plata como cancha”.

“ Es un joven que tiene 33 años. Christopher es como si fuera un hijo mío que se equivocó y tiene derecho a reivindicarse a futuro, porque él tiene padres, posiblemente tenga hijos y tenga nietos, y no quisiera que alguna vez recuerden que fue sentenciado por difamar”, dijo el líder de APP a la prensa.

Acuña mencionó que se encontraba conforme porque se había podido demostrar que el periodista lo había difamado y que su objetivo era limpiar su nombre.

“El señor Acosta fue sentenciado por difamarme. Yo me siento satisfecho porque demostró que me había difamado . Entonces, creo que no hay que seguir mas allá si ya logré objetivo. Logré el objetivo de limpiar mi nombre”, manifestó.

El líder de APP agregó que otro de los motivos por los que declinaba la demanda era dejar en claro que no estaba en contra de la libertad de prensa.

“También lo hago para demostrar que no estoy en contra de la libertad de prensa. Creo que es bueno que se sentencie a los periodistas que difaman”, finalizó.

Christopher Acosta responde a César Acuña: “Me hizo condenar por un delito que no cometí”

En respuesta, el periodista Christopher Acosta publicó un mensaje irónico en el que enumeraba todos los perjuicios ocasionados en su contra a raíz de la demanda planteada por César Acuña para evidenciar la incoherencia que se desprende de ser considerado, después de todo, como su hijo.

“*Intentó detener publicación de mi libro ante Indecopi. *Me demandó por 100 millones de soles. *Solicitó el embargo de mis bienes. * Me hizo condenar por un delito que no cometí. César Acuña: ´Christopher es como si fuese un hijo mío´”, escribió en su cuenta de Twitter.