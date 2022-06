RMP: “El camino de salida de Dina Boluarte es bastante claro”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, junto a la comisión de elección del defensor del Pueblo, decidieron acatar la resolución judicial del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, el cual solicitaba a la acciopopulista suspender el proceso para elegir al nuevo representante de la Defensoría, así lo informó Rosa María Palacios.

Sin embargo, el asunto sería mucho más complicado, según la conductora de “Sin guion”. Aunque la comisión especial del Parlamento ha decidido dejar sin efecto la elección del defensor del Pueblo, Alva anunció que denunciarán por prevaricato a juez constitucional John Javier Paredes Salas, quien advirtió el incumplimiento de los principios de transparencia.

Palacios explicó que denunciar por prevaricato implica emitir una resolución judicial contra el texto expreso de la Ley. En ese sentido, detalló que el juez ha aplicado el control constitucional para el que está facultado.

La resolución de Paredes Salas, que consta de siete hojas, precisa que concede la medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo y ordena “suspender de manera provisional” el procedimiento de elección del nuevo titular de esta institución.

“Lo que le preocupa (al juez) es que no haya transparencia, publicidad y participación ciudadana. El cronograma se aprueba el 30 de mayo para elegir en el pleno del 28 de junio. En esos apenas 29 días, no hay tachas, no hay publicación de currículos, no hay audiencias públicas de la entrevistas. Se presentaron cinco invitados, nadie sabe lo que se discute, lo someten al pleno, hay consenso y sale uno. El juez dice que ese no es un proceso de selección democrático ni constitucional”, manifestó.

Palacios expuso que los invitados del Congreso para ocupar la Defensoría del Pueblo eran Julia Príncipe, presentada por Avanza País; Gastón Soto, por Somos Perú; Víctor García, por Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular; Jorge Rioja, por Perú Democrático, y Miguel Soria, por Acción Popular.

De acuerdo a la abogada, la mayoría de candidatos tenían “manifiestas simpatías políticas”. No obstante, lo más grave, para Palacios, es la falta de respeto que posee el Legislativo por la Constitución. Alejandro Aguinaga, Elvis Vergara y Jorge Montoya fueron algunos de los congresistas que se mostraron a favor de desacatar la orden judicial. Asimismo, recordó a los parlamentarios que existe la separación de poderes. “Lean la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos estamos sometidos”, afirmó en “Sin guion”.

¿Adiós, Dina?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó dar trámite a las denuncias constitucionales contra la vicepresidente y titular del Midis. Rosa María Palacios calificó a la votación del grupo parlamentario como “muy interesante”.

Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú votaron a favor del informe de calificación de la denuncia contra Dina Boluarte. Acción Popular decidió votar en abstención, mientras que Perú Libre y el Bloque Magisterial dividieron sus votos en abstenciones y en contra.

Según la letrada, si esta situación se repite en la Comisión Permanente y en el Pleno, “el camino de salida de Dina Boluarte es bastante claro”. Agregó que “el futuro de la vicepresidenta está muy, pero muy en riesgo”.

El abogado de la titular del Midis, Alberto Otátola, denunció que “hay un intento de finalización exprés por parte de algunos grupos de derecha reunidos en la Subcomisión que han priorizado este tema, que no tiene sentido por la forma ni por el fondo”.