Pedro Castillo persistirá en responder por escrito a comisión tras ser incluido como investigado

Silencio. El presidente de la República, Pedro Castillo, persistirá en responder solo por escrito a las preguntas que le haga la Comisión de Fiscalización del Congreso , recalcó su abogado Benji Espinoza a La República. Esto, luego de que el grupo de trabajo lo incluyera como investigado en el caso Sarratea tras no acudir a ninguna de las sesiones programadas.

En ese sentido, Benji Espinoza aseguró que, en caso los miembros de la Comisión de Fiscalización quieran el testimonio de su defendido, este se los dará de manera escrita “conforme a ley”.

“¿Cuál es la razón para cambiar (a Pedro Castillo) de testigo a investigado? Es porque él ha sido invitado a ir y no ha ido, pero lo que ellos no dicen es que el presidente ha contestado. Si quieren su testimonio, se los dará por escrito conforme a ley. Si quieren show, el presidente no permitirá show alguno ”, señaló el letrado a esta redacción.

Asimismo, Espinoza cuestionó el trabajo que viene desarrollando la Comisión de Fiscalización presidida por Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien anunció que e l jefe de Estado será citado, nuevamente, en los próximos días .

“Esta es una comisión de carácter político, no es judicial. Esta Comisión de Fiscalización no busca alcanzar la verdad, busca imputarle cargos al presidente . Eso es absolutamente claro”, acotó.

En conferencia de prensa este miércoles, Héctor Ventura afirmó que Pedro Castillo pasó de su condición de testigo a calidad de investigado luego de que no asistiera, hasta en tres oportunidades, a las citaciones para que responda sobre las reuniones extraoficiales en la casa del jirón Sarratea, en el distrito de Breña, durante sus primeros meses de gestión.