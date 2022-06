Mirtha Vásquez sobre Pedro Castillo: “La mejor estrategia del presidente tendría que ser dar la cara y contestar”

La expresidenta de Consejos de Ministros Mirtha Vásquez manifestó que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería someterse a las pesquisas en las que se encuentra involucrado por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión.

“Tratándose de un tema tan sensible como algo de corrupción que involucra al presidente, se debería allanar a la investigación de esta naturaleza para demostrar que realmente no tiene nada que esconder. Sería un gran gesto para la población, que sí tiene legítimas dudas respecto a cuánto estaría el presidente involucrado en estos actos tan serios”, dijo en diálogo con Sudaca.

Respecto a la decisión de la Comisión de Fiscalización de variar la condición de testigo a investigado del jefe de Estado, Vásquez sostuvo que el grupo de trabajo parlamentario tendrá “algunos indicios” para adoptar tal determinación.

“La Comisión de Fiscalización tiene que evaluar varios aspectos para comprender a una persona como investigada. No solo es la renuencia de asistir, sino que, supongo, habrán evaluado algunos indicios que hay, y eso les lleva a concluir que tiene que ser comprendido en esta condición”, indicó Mirtha Vásquez.

Al ser consultada si la ausencia de Castillo Terrones en la comisión se deba a la postura del Congreso, la extitular de la PCM manifestó que, pese a ello, el presidente debería rendir sus descargos.

“El Congreso es un espacio donde hay una posición muy dura contra el Ejecutivo, pero, dada las circunstancias y creo que habiendo serios indicios que han ido apareciendo, la mejor estrategia del presidente tendría que ser dar la cara y contestar. Esto demostraría una disposición pese a un ambiente adverso (...). Tiene un grupo claramente con intenciones golpistas desde el principio, pero es bien importante estas señales”, comentó.

“La consecuencia de ese silencio es generar más dudas y sobre todo en la población. Sería bien importante que el presidente piense en el mensaje que está dando frente a la población, que desea una explicación”, agregó.

Mirtha Vásquez sobre la gestión de Pedro Castillo: “Es un Gobierno que se ha ido desfigurando”

La expresidenta del Consejo de Ministros sostuvo que el Gobierno del mandatario Pedro Castillo “no resulta congruente con la que la izquierda plantea”.

“Hemos constatado que el Gobierno se ha ido desfigurando y que finalmente ya no resulta nada congruente con lo que la izquierda plantea. Es un Gobierno que más cae en el populismo y que muchas veces tiene muchos tintes conservadores que comparte con la ultraderecha ”, argumentó durante la entrevista.

Asimismo, resaltó que gran parte que votó por el jefe de Estado se debe al antifujimorismo.

“La izquierda tuvo gran expectativa con este Gobierno; y estas eran compartidas con una población que había dado sus votos a un presidente —sobre todo, era un voto antifujimorista—, y eso comprometía al Gobierno incluso con ciertas luchas como el tema de la anticorrupción, que con el tiempo no se ha concretizado en nada”, manifestó.

Sobre Juan Silva y Bruno Pacheco

Mirtha Vásquez también se pronunció sobre el exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva y el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco. La exjefa de la PCM fue cuestionada sobre si sospecha de que el Gobierno de Pedro Castillo protege a Silva Villegas.

“Es legítimo sospechar, pero yo no tengo mayores elementos como para asegurarlo y decir si hay una protección (...). Cuando sale una cosa tan grave como la transcripción de los audios, creo que era el momento para que el presidente salga a deslindar de estos actos de corrupción y a comprometerse de procurar que estas personas se pongan a derecho, pero nada de eso hemos escuchado”, sostuvo.

“Cuando asumí la responsabilidad, lo hice con fe y pensando en el país. Sin embargo, cuando estuve dentro de esta función, había varias cosas que a mí me parecían que no eran las más adecuadas. Dejé en constancia mis desacuerdos; y, cuando sentí que ya no se podía avanzar, me retiré”, agregó.

Mirtha Vásquez considera que Dina Boluarte sí cometió una infracción constitucional

Asimismo, se refirió sobre el acuerdo de declarar procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento.