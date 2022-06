Fiscales supremos elegirán a un nuevo fiscal de la Nación

Liz Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana juraron como fiscales supremos titulares ante la Junta Nacional de Justicia. Ahora, ambos pueden formar parte de la Junta de Fiscales Supremos que se había quedado con solo dos integrantes.

En las próximas horas, trascendió en el Ministerio Público, el fiscal de la Nación encargado, el fiscal supremo Pablo Sánchez estará convocando a la Junta. Hay varios temás pendiente que no se habían podido tratar por falta de quórum.

El primer punto de la agenda será la elección del nuevo fiscal de la Nación. Con dos fiscales supremos no se pudo elegir y por eso Sánchez asumió de manera interina. Sánchez y la doctora Zoraida Ávalos han manifestado, aunque no de manera oficial, que no postularán para un nuevo periodo.

Por eso, se considera que el nuevo fiscal de la Nación saldrá de uno de los dos nuevos fiscales supremos. La gran favorita para asumir el cargo es la fiscal Benavides. Ella se venía desempeñando como fiscal suprema ajdunta al despacho del fiscal de la Nación, por lo que ha trabajado cerca de Sánchez y Ávalos.

Aunque algunas fuentes no descartan que Villena Campana también pretenda el cargo y si uno o los dos fiscales supremos antiguos le da su respaldo, podría ser el elegido. El peor escenario es que, al ser cuatro electores, se produzca un empate a dos votos.

Junta. Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos esperan elección. Foto: difusión

Esta posibilidad se considera improbable. Pero puede darse. La Junta Nacional de Justicia ya anunció que el próximo 22 de junio elegirá otros dos fiscales supremos titulares, entre los candidatos que quedaron en reserva.

En el Ministerio Público se espera con expectativa y preocupación la elección de un nuevo fiscal de la Nación. Sea quien sea el elegido habrá cambios en las fiscalías supremas y en la coordinación de las fiscalías especializadas.

Liz Benavides es muy cercana al fiscal superior y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela. En este caso, de ser ella la nueva fiscal de la Nación, no se esperan sorpresas desagradables y, al contrario, habrá un mayor apoyo a sus acciones.

En algunas fiscalías se habla incluso de la promoción de Vela a una de las fiscalías supremas penales o una nueva de lavado de activos, como fiscal supremo provisional. Otra posibilidad es la reunificación de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción y lavado de activos, con Rafael Vela como coordinador general.

Eso en busca de evitar roces entre los dos sistemas, como ha sucedido antes y se podría generar en las investigaciones del caso del puente Tarata y el MTC. Karelim López es colaboradora eficaz de una fiscal de lavado de activos. Zamir Villaverde es colaborador eficaz de una fiscalía de casos de corrupción.

También se podrían dar cambios en el Equipo Especial del caso “Cuellos Blancos del Puerto” que hoy dirige el fiscal supremo provisional Jesús Fernández. Algunos sectores atribuyen a este equipo la investigación a la hermana de la fiscal suprema Liz Patricia Benavides, la jueza superior Emma Benavides Vargas.

Aunque en su entrevista personal en la Junta, Benavides dijo que no se inmiscuiría en el caso de su hermana; como fiscal de la Nación puede cambiar a los fiscales supremos que ven esa investigación.

Este tema es también uno de los obstáculos que deberá sortear Benavides para acceder a la Fiscalía de la Nación. Pues por primera vez habrá una fiscal de la Nación con una hermana investigada por recibir supuestos pagos ilícitos de las mafias internacionales del narcotráfico.

Un cargo que no es poca cosa, como le pareció a la JNJ. Una tema que tendrá incidencia directa o indirecta en la marcha del Ministerio Público.

Jurado

Junio. A partir de fines de junio, con el ingreso de otros dos nuevos fiscales supremos titulares, la Junta de Fiscales Supremos también podrá elegir un nuevo integrante del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy ese cargo lo ocupa la fiscal provisional Martha Elizabeth Maisch Molina.