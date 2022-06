“Tienes hasta el viernes para renunciar”: revelan supuesta amenaza contra María del Carmen Alva

Este miércoles, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, denunció haber recibido amenazas contra su persona a través de un mensaje por WhatsApp. Al inicio de la sesión plenaria, la jefa del Parlamento también reiteró su rechazo a los audios difundidos, que afirma son manipulados.

Alva Prieto precisó que el mensaje amenazante fue enviado al celular de una de sus hijas a través de un número telefónico con prefijo 650.

“‘Malcricarmen’, te estás pasando de la raya... Te hemos dejado actuar a tus anchas. Pero si sigues esta ruta te vamos a sacar del camino. Te vamos a visitar a tu casa de Rinconada. Tienes hasta el viernes para renunciar”, se lee en la captura del chat que llegó al teléfono de la hija de la acciopopulista.

Ante ello, María del Carmen Alva adelantó que denunciará esto ante las instancias correspondientes: “Son bajezas que solo lo utilizan los delincuentes. No se metan con mis hijos”.

Foto: captura

María del Carmen Alva sobre amenazas: “No me van a doblegar”

La titular del Congreso, María del Carmen Alva, condenó la difusión de audios suyos y el mensaje amenazante que recibió. De acuerdo con la acciopopulista, no se puede permitir que estos “reprochables actos tengan espacio en la política peruana”.