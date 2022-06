María del Carmen Alva: Dimitri Senmache pone PNP a disposición de congresista tras amenazas en su contra

El titular del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, se pronunció ante la denuncia que realizó la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, ante el Pleno. Al respecto, el ministro manifestó que pondrá a disposición la Policía Nacional del Perú (PNP) para conocer quién es la persona que envió las amenazas a la hija de Alva Prieto.

“Estimada señora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República. Solo para reiterarle lo que por teléfono me he comprometido: a poner a disposición suya toda la capacidad de nuestra Policía y poder determinar quién o quiénes están detrás de esta cobarde amenaza ”, señaló a través de sus redes sociales.

El ministro del Interior se manifestó sobre la denuncia que realizó María del Carmen Alva. Foto: captura de Twitter

Este 15 de junio, la titular de la Mesa Directiva denunció que su hija recibió unos mensajes amenazantes a través de WhatsApp desde un número extranjero en el que le piden la renuncia de su madre del cargo de presidenta del Congreso de la República.

“He recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un teléfono celular que utiliza una de mis hijas, que proviene de un número con código de otro país. Quiero denunciar este hecho y comunicarlo ante la representación nacional y ante la prensa porque no podemos permitir que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana “, dijo al inicio de la sesión del Pleno.

“En los últimos días, he sido víctima de la publicación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión. Amenazas que no solo llegaban desde afuera del Poder Legislativo, sino también desde dentro del Congreso; pero ahora ya no son audios manipulados, es concretamente una amenaza pidiendo mi renuncia y mencionando el lugar donde resido. Me indigna que esta amenaza haya llegado a un celular que utiliza mi hija”, agregó María del Carmen Alva.

Minutos después, la Policía llegó a las instalaciones del Palacio Legislativo para tomar las declaraciones de Alva Prieto.