María del Carmen Alva denuncia que es amenazada para que renuncie a la presidencia del Congreso

María del Carmen Alva, titular del Congreso, denunció ante sus colegas parlamentarios que, a través del celular de su menor hija, recibió amenazas en su contra para que renuncie al más alto cargo de ese Poder del Estado.

“He recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un teléfono celular que utiliza una de mis hijas, que proviene de un número con código de otro país. Quiero denunciar este hecho y comunicarlo ante la representación nacional y ante la prensa porque no podemos permitir que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana ”, dijo al inicio de la sesión del Pleno.

“En los últimos días he sido víctima de la publicación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión. Amenazas que no solo llegaban desde afuera del Poder Legislativo, sino también desde dentro del Congreso, pero ahora ya no son audios manipulados, es concretamente una amenaza pidiendo mi renuncia y mencionando el lugar donde resido. Me indigna que esta amenaza haya llegado a un celular que utiliza mi hija ”, continuó Alva Prieto.

La titular de la Mesa Directiva fue enfática en señalar que no permitirá que se involucren con miembros de su familia y resaltó que “es una mujer de principios”.

“ No voy a permitir que se metan con mi familia ni mucho menos con mis hijos. ¿Qué pretenden? ¿Me atacan por ser una mujer honesta que siempre ha actuado con rectitud? ¿Les duele que no sea corrupta? (...) Si el objetivo es amedrentarme, les digo que no me vana doblegar. Soy una mujer de principios que siempre ha estado de lado de la democracia. Ante los ataques políticos aquí me tienen, pero ante las amenazas las voy a denunciar porque son bajezas que solo lo utilizan los delincuentes. No se metan con mis hijos”, sentenció.

El mensaje que recibió la hija de la presidenta del Congreso señala lo siguiente: “Malcricarmen, te estás pasando de la raya. Te hemos dejado actuar a tus anchas, pero si sigues esta ruta te vamos a sacar del camino. Te vamos a visitar a tu casa de Rinconada. Tienes hasta el viernes para renunciar”.