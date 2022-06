María del Carmen Alva denuncia que es amenazada para que renuncie a la presidencia del Congreso

María del Carmen Alva, titular del Congreso, denunció ante sus colegas parlamentarios que, a través del celular de su menor hija, recibió amenazas en su contra para que renuncie al más alto cargo de ese Poder del Estado.

“He recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un teléfono celular que utiliza una de mis hijas, que proviene de un número con código de otro país. Quiero denunciar este hecho y comunicarlo ante la representación nacional y ante la prensa porque no podemos permitir que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana”, dijo al inicio de la sesión del Pleno.

“En los últimos días he sido víctima de la publicación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión. Amenazas que no solo llegaban desde afuera del Poder Legislativo, sino también desde dentro del Congreso, pero ahora ya no son audios manipulados, es concretamente una amenaza pidiendo mi renuncia y mencionando el lugar donde resido. Me indigna que esta amenaza haya llegado a un celular que utiliza mi hija”, continuó Alva Prieto.

Captura de las amenazas que recibió hija de María del Carmen Alva. Foto: difusión

Nota en desarrollo...