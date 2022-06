Elecciones 2022: APP y Somos Perú solicitan al JNE que inscripción de listas de candidatos sea presencial

El vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, y el secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez, sostuvieron que hasta en horas de la mañana de este miércoles aún no habían logrado inscribir las listas de los candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

“Nosotros tenemos presencia en las 25 regiones y tenemos más de 1700 candidaturas a nivel nacional. Hasta este momento solo se ha logrado inscribir cuatro listas a nivel nacional ”, comentó el vocero de Somos Perú para RPP Noticias.

Guillermo Aliaga indicó que el problema que presenta el sistema de la institución electoral se debe a que no se puede registrar la firma digital. Además, comentó que la reciente disposición del JNE de dar un plazo de 72 horas para lograr la inscripción de las candidaturas es un “paliativo”.

“El JNE aperturó su sistema el día 7 de junio y se dio como fecha final hasta el 14 de junio. Lamentablemente y esto lo hemos dejado en constancia en cuatro expedientes administrativos de quejas (...) que no se ha podido proceder con la inscripción de los candidatos porque no se permite hacer la firma digital para que la lista pueda ser inscrita. La solución que ha dado el JNE que dio ayer con su acuerdo es paliativo. Durante toda la madrugada no se ha podido ingresar ni una (lista) ”, manifestó.

Por su parte, Luis Valdez sostuvo que la organización política APP se trató de contactar con el JNE para poner sobre manifiesto de las “irregularidades” que presentaba el sistema.

“Desde el día 7 de junio que se aperturó este sistema presentó estas fallas que eran cuantiosas y experimentadas por todos los partidos políticos. Tenemos evidencia como correos, llamadas y comunicación vía WhatsApp con funcionarios del JNE que alertábamos de estas irregularidades ”, declaró para RPP Noticias.

Incluso mencionó que las autoridades del órgano electoral no han recibido físicamente las listas que la organización llevó a sus instalaciones.

“Eso ha sido una decisión del JNE que nos obliga (realizar el proceso de manera virtual). Incluso algunos jurados especiales al interior del país no han querido recibir físicamente estos expedientes. Me parece que ha habido una falta de coordinación interna”, sentenció Valdez.

Ante ello, ambos representantes de las organizaciones políticas instaron al JNE que la inscripción de las listas sea de manera presencial.

“ El jurado tiene que habilitar la mesa de partes presencial. No solo es problema del Internet. Tiene que hacer mea culpa y desde Somos Perú que somos progobernabilidad es que demandamos que se pueda hacer la presentación de listas de manera presencial”, enfatizó Guillermo Aliaga.