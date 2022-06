Trujillo: protestan frente al JEET por colapso de página para inscripción de listas

Un grupo de militantes de Alianza Para el Progreso (APP) protestó esta mañana en el frontis del Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) para exigir una mesa de partes presencial, ya que por colapso de la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no podían inscribir sus listas de candidatos de manera virtual. El plazo vence este martes a las 11.59 de la noche.

“Estamos aquí para exigir que se ingresen las listas que están en período de espera y no han sido recepcionadas debido a que hay un bloqueo en la página del JEET desde el lunes a las 7 de la noche. Lo que queremos es que se aperture una mesa física de recepción de documentación, de tal manera que no se atente contra las listas que aún no son inscritas de manera virtual”, señaló a La República Ever Cadenillas Coronel, quien está de licencia como vicegobernador regional para postular como consejero.

El presidente del JEET, José Cabrejos, espera decisión del JNE. Foto: Y. Goicochea/La República

Ante este problema, que afecta a todas las organizaciones políticas, Cadenillas mencionó que APP irá a los cuatro JEE de La Libertad (Trujillo, Pacasmayo, Huamachuco y Pataz) con los expedientes físicos para presentarlos con carta notarial y notario público.

Por su parte, el presidente del JEET, José Cabrejos Villegas, dio a conocer que a la fecha hay 25 nóminas de postulantes ingresadas, pero que hay una resolución del JNE que dispone el trámite virtual para la inscripción de listas, y corresponderá a este mismo organismo la decisión de ampliar el plazo ante la falla del sistema.

“Tengo entendido que el sistema se ha caído en varias ciudades y hay problemas para ingresar la inscripción de listas. El plazo se cierra a la hora señalada porque está automatizado. Como JEET no podemos disponer de esta situación, estamos a la espera de lo que resuelva el pleno del JNE, si amplía ese plazo o no”, acotó José Cabrejos.