Testimonios de Zamir Villaverde vincularían a Pedro Castillo con presuntos actos de corrupción

El presidente de la República, Pedro Castillo, durante sus más de 10 meses de gestión, acusó que desde espacios externos al Ejecutivo se buscaba desestabilizar a su Gobierno y sacarlo del poder, pero la colaboración de Zamir Villaverde con el Ministerio Público demostraría que más bien siempre tuvo al enemigo dentro de su círculo más cercano y no se dio cuenta. El empresario habría brindado los primeros indicios —a la Fiscalía— que vincularían directamente al mandatario con la recepción de dinero de procedencia ilícita y lo pone en una situación complicada de cara a evitar una vacancia presidencial o una renuncia forzada al cargo que ostenta en Palacio de Gobierno.

Presuntas sumas de dinero entregadas por Karelim López

La fiscal provincial Karla Zecenarro Monge levantó un acta —el último 24 de mayo— en el que recogía las declaraciones de un colaborador eficaz, que sería Zamir Villaverde. El empresario habría relatado cómo la aspirante a colaboradora eficaz Karelím López habría realizado presuntas entregas de dinero en efectivo al jefe de Estado, Pedro Castillo.

Según el testigo, los montos entregados por López Arredondo variaban entre S/ 100.000, S/ 50.000 y S/ 5.000, y provenían de las empresas a las que la lobista les ayudaba a ganar contratos con el Estado. Estos montos habrían sido recibidos —a través de Bruno Pacheco— en la casa ubicada en la calle Sarratea y en Palacio de Gobierno.

“(Karelim López) Le entregaba al presidente (Pedro Castillo) sumas de dinero de manera directa, haciéndole llevar sumas de dinero en efectivo, ya sea en Palacio de Gobierno o en la casa de Sarratea. Sumas por los montos de S/ 100.000, S/ 50.000 y S/ 5.000 en algunas de las fechas en que lo ha visitado y podía conversar con el presidente, en Palacio de Gobierno, en las fechas que figuran en el registro de visitas a Palacio, tanto a nombre del presidente de la República como visitas con otros funcionarios del Despacho Presidencial” se puede leer en el acta difundida por el programa “Contracorriente”.

Zamir Villaverde aseguró que teme por su vida tras implicar al jefe de Estado en sus testimonios. Foto: Andina

Bruno Pacheco y el presunto dinero de la empresa HPO

Además del dinero, la ropa, los licores y la comida que —según el colaborador eficaz— Karelim López le hacía llegar al jefe de Estado, en la declaración se menciona que parte de los montos presuntamente entregados tendrían su origen en la empresa Heaven Petroleum Operator (HPO), la cual ganó un favorable contrato por la compra de biodiésel B100 de parte de Petroperú por US$ 74 millones.

“(Bruno) Pacheco le indicó a Zamir Villaverde que Karelim López le había entregado a él en efectivo la suma de 2 millones de soles. (…) Además, le dijo (que) ese dinero era porque Karelim López había cerrado un negocio millonario y que era producto del pago de una licitación de biodiésel en Petroperú. Que era la coima que cobró al proveedor de esa licitación (del 28 de octubre de 2021). Licitación que fue materia de una denuncia periodística días antes”, declara el colaborador eficaz, quien habla en tercera persona ante la Fiscalía, pero sería en realidad el mismo Villaverde.

PUEDES VER: Junta Nacional de Justicia tomó juramento a nuevos fiscales supremos

Líneas más abajo, se advierte que el jefe de Estado habría brindado las facilidades para la licitación: “Y Pacheco dijo que se lo entregó al presidente Pedro Castillo, sin precisar qué cantidad exacta le entregó al presidente ni dónde le entregó. Y dijo Bruno Pacheco que el presidente le había dado todas las facilidades a Karelim López para cobrar de esa coima”, agrega.

Bruno Pacheco se encuentra prófugo de la justicia por lo que fue incluído en el Programa de Recompensas. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Esperan que Fray Vásquez pueda interceder ante su tío

Entre las pruebas entregadas por Zamir Villaverde a la Fiscalía de la Nación se habría incluido el audio de una conversación del 4 de octubre del 2021, entre el empresario y Juan Altamirano, exasesor de Juan Silva Villegas. En este material se corroboraría la coordinación para la adjudicación de obras públicas a empresas, con la participación del sobrino del jefe del Estado Fray Vásquez Castillo y el presunto conocimiento del presidente Pedro Castillo.

Se deja en explícito las coordinaciones para beneficiar a las constructoras de los hermanos Aguilar Quispe, Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) y Grupo Constructor & Consultor Asociados, y tres empresas chinas con las que formaron consorcios. En este diálogo se hace mención a Fray Vásquez para que interceda ante el jefe de Estado a fin de adjudicar más contratos a las empresas chinas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Por eso, te pediría que me des el chance (oportunidad). Mira, le he pedido un favor también a Francia (Fray Vásquez Castillo), y le he dicho: ‘Pucha, por favor, ayúdame, habla con tu tío (el presidente Pedro Castillo)’, le digo. Queremos sacar adelante esta gestión, allí en Transilvania (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), le hemos puesto donde están ustedes”, se lee en la transcripción.

Quizá lo más resaltante en el breve diálogo entre Zamir Villaverde y Juan Altamirano sea la mención a que el presidente Pedro Castillo podría haber tenido conocimiento de los hechos en los que están involucrados no solo personas de su confianza, sino también miembros de su familia como sus sobrinos, actualmente uno de ellos prófugo de la justicia.