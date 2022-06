RMP sobre Castillo: “La llave la tiene el Congreso, él no va a renunciar”

Rosa María Palacios continuó analizando algunos de los momentos más importantes de la entrevista del presidente de la República, Pedro Castillo, para el canal del Estado, TV Perú, que se realizó este último domingo 12 de junio.

El mandatario aseguró que que jamás se ha reunido con la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López. “Nunca me he reunido. Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos”, dijo ante el jefe de prensa de canal 7, Julio Navarro.

En ese sentido, RMP recalcó que el profesor cajamarquino no puede negar que tuvo un encuentro con López Arredondo; ya que ante la Fiscalía afirmó que sí conocía a la empresaria.

Seguidamente, Castillo Terrones se refirió a la situación de sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, actualmente prófugos de la justicia tras ser implicados en una presunta red de corrupción donde estarían involucrados el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

“No, no he vuelto a conversar (con mis sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo). Yo estoy enfocado, estoy dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido. Este es un gobierno donde en este momento tenemos una responsabilidad con una pandemia, así como la crisis de corrupción y los problemas de desigualdad que tiene el país”, manifestó.

Uno de los momentos más trágicos de la entrevista, según la conductora de “Sin guion”, fue cuando el gobernante indicó que “no les constaba” el hallazgo de 20.000 dólares en el despacho de Bruno Pacheco.

“Le consta a Pacheco, al fiscal, hay un acta fiscal, le consta a la defensa de Bruno Pacheco y le consta a todo el Perú. Es un hecho, no hay nada controvertido. El origen puede ser controvertido, pero el hecho es que encontraron en el baño de Bruno Pacheco 20.000 dólares. Fíjense que en ningún momento condena a Bruno Pacheco ni siquiera se siente decepcionado por él (...) Se muere de miedo de hablar de Pacheco”, alegó Palacios.

En otro momento de la entrevista, Pedro Castillo precisó que no quiere ningún tipo de confrontaciones. Esto lo dijo tras ser consultado por los audios de María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. El jefe de Estado argumentó que su sector no tiene ninguna agenda contra el Legislativo.

“Yo creo que debemos dejar ese espacio de confrontación. Si bien es cierto hay una agenda, yo creo que la fricción que se ha venido dando entre el Ejecutivo y Legislativo debemos pararla”, señaló.

Para la letrada, el mensaje de Pedro Castillo hacia el Congreso ha sido claro: “Nos quedamos todos”.

“Hay material abundante, algunas pruebas plenas de la responsabilidad penal del presidente de la República, pero el Congreso no va a hacer nada porque quiere quedarse. La llave la tiene el Congreso, él no va a renunciar. Solo el Congreso puede establecer un camino de salida, pero no le da la gana, esa es la verdad”, advirtió.