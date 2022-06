‘Casa Blanca’, ‘Transilvania’, ‘Francia’ y otras palabras utilizadas en los presuntos actos de corrupción en el MTC

En una nueva transcripción de las conversaciones entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva se hace utilizan una serie de nombres en código que harían referencia a los sobrinos del presidente y al mismo jefe de Estado, Pedro Castillo. En el diálogo entre Villaverde y Silva se le pide a Fray Vásquez Castillo que interceda ante el mandatario para que puedan adjudicar más contratos con las empresas chinas en el MTC.

“Por eso, te pediría que me des el chance. Mira, yo sé que si tú le he pedido un favor también a ´Francia´, y le he dicho, pucha: ‘Por favor, ayúdame, habla con tu tío’, le digo. ‘Queremos sacar adelante esta gestión’, allí en Transilvania , le hemos puesto donde están ustedes. Juancito, ayúdame, como quisiera hablar contigo”, es parte del diálogo según transcripción.

En otro momento, Juan Altamirano Sánchez, exasesor de Juan Silva, conversa con Zamir Villaverde y le menciona que el contrato de Provías Descentralizado, que favoreció Consorcio Sondor Vado Grande, integrado por INIP, de los hermanos Aguilar Quispe, y China Civil Engineering Corporation, fue por orden de Palacio de Gobierno.

“Excelente, Juan (Altamirano). Pero, más o menos, te comento algo para que tú sepas. El día viernes (1 de octubre del 2021) ha salido ya un concurso que vino justo de la Casa Blanca ”, dice la transcripción.

De acuerdo con la fiscal Karla Zecenarro, “cuando Zamir Villaverde se refiere a la ‘Casa Blanca’ está hablando de Palacio de Gobierno, está referida dos licitaciones de dos obras en el MTC, en las que dieron la buena pro a empresas del club. Cuando en el audio se refiere a ‘Francia’, se están refiriendo a Fray (Vásquez Castillo). Y cuando se refieren a ‘Transilvania’, se refieren al MTC. Y al hablar de la ‘señorita’, se refieren a Karelim López. Y cuando se refieren al ‘tío’, se refieren al presidente de la República (Pedro Castillo)”.