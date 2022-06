Manuel Merino: Ruth Luque dice que se presentaría una nueva denuncia constitucional ante eventual blindaje

La vocera de Cambio Democrático, Ruth Luque, adelantó que se presentaría una nueva denuncia constitucional contra el expresidente de facto Manuel Merino en caso de que se archive la acusación en curso, tal como recomienda el cuestionado informe del parlamentario de Avanza País Alejandro Cavero.

En declaraciones a la prensa en exteriores del Congreso, Luque Ibarra consideró como “inadmisible” el informe de Cavero y recordó que el objetivo de una acusación constitucional es “habilitar si es que cabe o no cabe investigación a un alto funcionario. No tiene por finalidad condenar o decir qué prueba es válida o no”.

“De ratificarse su archivamiento en la subcomisión, digamos en una eventualidad, podríamos en un nuevo periodo legislativo y con nuevas pruebas presentar una denuncia constitucional. Eso es un tema que estamos evaluando. Entendemos que la investigación ha ido avanzando”, dijo la portavoz de Cambio Democrático.

Ruth Luque también mencionó que, de acuerdo con el abogado de las víctimas, Alejandro Cavero habría incurrido en el delito de encubrimiento si es que luego “se confirmara que hay responsabilidades” de Manuel Merino, el expremier Antero Flórez-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

“El delito de encubrimiento es el acto mediante el cual una persona impide u obstaculiza. El hecho de que en este caso tengamos una investigación en marcha dirigida por el Ministerio Público, como congresista, no puedo ir más allá. No puedo decir qué pruebas valen o no valen”, agregó.

Padre de Bryan Pintado: “Se está buscando la impunidad”

Oscar Pintado, padre de Bryan Pintado, reiteró su rechazo al informe del congresista Alejandro Cavero. Sostuvo que este documento está “totalmente direccionado buscando la impunidad hacia los que están investigados, al expresidente Merino que tuvo un ‘gran Gobierno’ de cinco días donde solamente hubo sangre, muerte y centenares de heridos”.

“Muchos de ellos tienen secuelas de por vida. Pregunto a este señor Alejandro Cavero, con qué derecho se ha atrevido sacar información valiosa de ese informe. Él no tenía ningún derecho de hacerlo”, dijo.