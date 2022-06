Anderson: “En un año, Castillo está destruyendo las esperanzas del pueblo peruano”

A partir de las respuestas erráticas del presidente Pedro Castillo en su entrevista con TV Perú, el periodista Jaime Chincha le preguntó al congresista Carlos Anderson acerca de cómo salir del entrampamiento político, dado que la vacancia no era una opción viable. La respuesta del parlamentario dio a entender que existirían más pruebas que corroborarían la culpabilidad del mandatario en las investigaciones por actos de corrupción.

Durante su participación en el programa “Octavo mandamiento”, el legislador no agrupado aseguró que más temprano que tarde aparecerían nuevas pruebas contra el presidente y a ningún sector de la ciudadanía le quedaría dudas acerca de su culpabilidad. Anderson espera que cuando llegue ese momento, más congresistas se adhieran a una eventual moción de vacancia.

Asimismo, cuestionó el hecho de que sus colegas no se decanten por la vacancia de un presidente que “en un año está destruyendo las esperanzas de todo el pueblo peruano”. También, acerca de las nuevas evidencias, destacó que “son cosas circunstanciales que sumadas demuestran que ‘tal persona’ es el jefe de todos los jefes”.

En tanto, respecto a los resultados de la encuesta de Ipsos Perú, ante la variable que buscaba identificar los motivos por los que las personas no acuden a las marchas contra el actual Gobierno, Anderson reconoció que él es de las personas que no asisten a las manifestaciones contra la gestión del presidente Pedro Castillo, pues desconfía de los organizadores de estas movilizaciones: “Yo pertenezco a ese 22%. Por más que me han dicho ‘tú vas a ser el único dador’, nunca he pisado el palito”.

En línea con lo anterior, el parlamentario se mostró firme al señalar que las personas deberían decir que están legítimamente en contra de la corrupción porque no hay nada en su pasado ligado a este tipo de actos. Para él, ese mensaje no está siendo transmitido por los organizadores de las marchas.