César Nakazaki contradice a colaborador eficaz: “Jamás Karelim López dio dinero a Castillo”

El abogado de Karelim López, César Nakazaki, se pronunció tras conocerse que un testimonio de un colaborador eficaz señala que su defendida habría entregado dinero en efectivo al presidente de la República, Pedro Castillo, tanto en Palacio de Gobierno como en la vivienda ubicada en la calle Sarratea.

Ante este testimonio, el letrado contradijo las declaraciones que viene ofreciendo el colaborador eficaz, quien sería el empresario Zamir Villaverde.

“Zamir Villaverde, pese a campaña por su libertad que siguen algunos medios de prensa, no sale de la cárcel porque Fiscalía no logra corroborar sus afirmaciones. ¿La razón? Una mentira no se puede corroborar. Jamás Karelim López dio dinero al presidente Castillo”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esta línea, César Nakazaki consideró que la información que brindó López Arredondo al Ministerio Público no tiene detrás intereses personales como que la liberen de una prisión preventiva: “Fue Karelim quien, sin esperar estar en la cárcel, ni necesidad de cambiar versiones, dio a conocer la red de negocios de Sarratea, señalando una en Petroperú, que llevó a la renuncia de su gerente general; primer golpe al núcleo duro del presidente”, agregó.

Testimonio de colaborador eficaz implica a Karelim López

Según el testimonio recogido por la fiscal Karla Zecenarro, los montos entregados por Karelim López a Pedro Castillo variaban entre S/ 100.000, S/ 50.000 y S/ 5.000, y provenían de las empresas a las que representaba la aspirante a colaboradora eficaz y que solían ganar contratos con el Estado.

También se menciona que el dinero que proporcionaba López Arredondo al jefe de Estado estaba presuntamente vinculado con el contrato a favor de Heaven Petroleum Operator (HPO), por la compra de biodiésel B100 de parte de Petroperú por US$ 74 millones.

La información no provendría de la transcripción de alguno de los audios que entregó Zamir Villaverde a la fiscal Karla Zecenarro, sino de declaraciones de un colaborador eficaz, quien sería el empresario y amigo del presidente Castillo.