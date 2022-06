Alejandro Muñante utiliza juicio de Johnny Depp para minimizar violencia contra la mujer

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, utilizó su red social para mandar un mensaje erróneo sobre el caso de Johnny Depp y su juicio por difamación contra su expareja Amber Heard, pues afirmó que muchos hombres no tienen los recursos económicos para “limpiar su nombre” y continuar el proceso como sí pudo hacerlo el actor. Por ello, insistió en defender “los derechos del hombre” tratando de minimizar la realidad que confirma la existencia de un alto porcentaje de violencia de género y asesinatos de mujeres en el Perú.

“Hace unos días, el periodista Jaime Chincha y colectivos feministas me criticaron por haber osado reunirme con un colectivo que defiende los derechos del hombre. ¿Y qué derechos? Pues la igualdad del trato ante la ley ”, manifestó en un video, en el que hizo referencia al encuentro que mantuvo con la autodenominada ‘Asociación por los Derechos del Hombre del Perú'.

“ Así como Depp, muchas personas se encuentran en la misma situación, solo que no tienen los medios y recursos para limpiar su nombre y obtener justicia, y esto se agrava más si la justicia empieza a sancionar en función de los genitales del agresor y no por el hecho mismo. La victoria de Depp nos debe llevar a reflexionar sobre la sociedad que queremos construir, una donde no se criminaliza al varón o a la mujer solo por el hecho de serlo; donde se atiende a la víctima sin importar su sexo o el sexo de su victimario; donde prime la presunción de inocencia y lo más importante sea la búsqueda de la verdad”, añadió.

Pese a que el 2021 culminó con 146 víctimas de feminicidio en el país y, en el 52% de los casos, los feminicidas eran pareja o expareja de la fallecida, el objetivo de la reunión del legislador de la bancada celeste con la referida asociación, el último 16 de mayo, fue discutir “su preocupación por la falta de imparcialidad que se viene impartiendo en los tribunales a causa de la Ley 30364″, lo cual volvió a reiterar en el video publicado en su TikTok.

¿De qué se trata la ley contra la violencia de género?

Según la información del portal oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Ley 30364 establece mecanismos y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño. Además, “dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos”, se detalla en la web.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).