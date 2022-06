Pedro Castillo: “Nunca me he reunido con Karelim López en la casa de Sarratea”

El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó en una reciente entrevista que jamás se ha reunido con la empresaria Karelim López en la casa de Sarratea ubicada en Breña.

“Nunca me he reunido. Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos”, comentó para TV Perú Noticias este 12 de junio.

Según informó el dominical Cuarto Poder, la noche del 19 de noviembre, López Arredondo fue captada mientras visitaba dicha vivienda, donde el jefe de Estado despachó durante su campaña electoral, así como los primeros días tras asumir el sillón presidencial. La visita de la ahora investigada sucedió un mes después de la adjudicación de una millonaria licitación al Consorcio Puente Tarata III.

A fines del mes de abril, la lobista acudió a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para ratificar una de las principales hipótesis del titular del grupo de trabajo parlamentario, Héctor Ventura: el presidente Pedro Castillo se favorece en términos económicos de las obras públicas y, al mismo tiempo, en el pasaje Sarratea funciona una presunta organización criminal. Ante esta premisa, Karelim López respondió afirmativamente.

“ Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) y la maneja con su exministro (Juan Silva), y obviamente de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice, que me han pagado. Y él, que maneja a la CIA y a la DEA como dicen sus sobrinos, puede ver que a mí nadie me ha pagado. Me ratifico en decir que él es el cabecilla y quien da las órdenes. Sus sobrinos no le llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, manifestó en aquella oportunidad.

Tras las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, la fiscal Luz Taquire envió un pliego interpelatorio al presidente de la República para que aclare si se reunió con López Arredondo. La respuesta que brindó Pedro Castillo por escrito fue que la conoce, pero que no recuerda “exactamente qué fecha fue, pero visitó el despacho presidencial en dos oportunidades”.