Pedro Castillo: “Nunca me he reunido con Karelim López en la casa de Sarratea”

El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó en una reciente entrevista que jamás se ha reunido con la empresaria Karelim López en la casa de Sarratea ubicada en Breña.

“Nunca me he reunido. Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país”, comentó para TV Perú Noticias este 12 de junio.

López Arredondo fue captada visitando la vivienda, donde el jefe de Estado despachó durante su campaña electoral, así como los primeros días de asumir el sillón presidencial.

Según informó el dominical Cuarto Poder, la visita de la ahora investigada sucedió en la noche del 19 de noviembre, 30 días después de que se había adjudicado al Consorcio Puente Tarata III.

Nota en desarrollo...