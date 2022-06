Pedro Castillo: “No llevé el despacho presidencial a Sarratea”

El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que la famosa casa de Sarratea es la de “un familiar que lo acogió durante la campaña”.

“ Debo dejar claro de que jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea. Teniendo tremenda responsabilidad, no puedo tratar temas de Estado fuera de Palacio . Saludo a la familia que nos ha albergado, pero no hubo una mínima intención de tocar temas a puerta cerrada”, dijo el mandatario para TV Perú Noticias.

Posteriormente, el presidente fue cuestionado por las visitas de Karelim López a la vivienda de Breña. Pese a esto, Castillo negó haberse juntado con la empresaria.

“Nunca me he reunido. Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país”, rebatió el presidente.

El Jefe de Estado aceptó haber recibido la visita de familiares, colegas y otras personas cuyos nombres no especificó, alegando que “no era el dueño de la casa”.

“El que tiene que ver quién entra o no entra es el dueño de la casa. Muchas de las personas que fueron allá... quién sabe, estuvieron en otro espacio, esperando, pero... tampoco con todas las personas que pudieron entrar, hemos tenido la oportunidad de conversar”, explicó Pedro Castillo.

Siguiendo esta línea, el presidente trató de excusarse diciendo que “muchas personas ingresan a Palacio de Gobierno, pero no todas las personas que ingresan a Palacio conversan conmigo, van a diferentes despachos”.