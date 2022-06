Pedro Castillo: “No he vuelto a conversar con mis sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo”

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que no ha vuelto a conversar con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, actualmente prófugos de la justicia tras ser implicados en una presunta red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) junto con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Durante una entrevista en TV Perú, el jefe de Estado, mencionó que se encuentra “enfocado” en los problemas del país y que cualquier problema de corrupción que haya en su entorno familiares se debe “dar la cara.

“ No, no he vuelto a conversar (con mis sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo) .Yo estoy enfocado, estoy dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido. Este es un gobierno donde en este momento tenemos una responsabilidad con una pandemia, así como la crisis de corrupción y los problemas de desigualdad que tiene el país”, manifestó.

Seguidamente, el jefe de Estado añadió: “ A mi jamás me va a salpicar la corrupción, si pasa por el entorno familiar entonces tenemos que dar la cara , no solo al entorno del presidente sino a muchas personas que no dan la cara. Es el momento en que lo régimen anteriores digan ya basta de esto. Muchas veces se quiere salpicar al presidente, voy a corresponder a la crianza de mis padres, a la formación que me hicieron con valores”.

De acuerdo a la investigación fiscal, los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en confabulación con el empresario Zamir Villaverde García, ofrecían a compañías constructoras proyectos de la cartera del MTC.

Villaverde, de acuerdo al Ministerio Público, se ofrecía como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados, luego estos se reunían con los sobrinos de Castillo Terrones, quienes luego coordinaban con este y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas.