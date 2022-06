Pedro Castillo: los temas más importantes respondidos por el presidente durante entrevista de este domingo

Este domingo 12 de junio, el presidente de la República, Pedro Castillo, brindó una entrevista inesperada para TV Perú Noticias. En ella, el mandatario fue cuestionado sobre distintos problemas que han surgido alrededor de su persona y del Gobierno. Entre los temas que habló destacaron: los audios entre Zamir Villaverde y Juan Silva, su relación con Karelim López y Sarratea, los audios filtrados de María del Carmen Alva, el presunto plagio de su tesis y sobre sus sobrinos.

Pedro Castillo sostiene que no llevó el despacho presidencial a Sarratea

Una de las primeras preguntas que se le realizó al mandatario fue sobre los primeros días que gobernó desde la vivienda del pasaje Sarratea, ubicada en el distrito de Breña. Al respecto, Castillo Terrones aseguró que no ha ejecutado sus funciones desde esas instalaciones.

“Debo dejar claro que jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea. Teniendo tremenda responsabilidad, no puedo tratar temas de Estado fuera de Palacio. Saludo a la familia que nos ha albergado, pero no hubo una mínima intención de tocar temas a puerta cerrada”, dijo el mandatario para TV Perú.

PUEDES VER: Castillo entre el silencio y los mensajes erráticos en débil sobrevivencia

Pedro Castillo sobre Karelim López: “Nunca me he reunido con ella en Sarratea”

Otro de los puntos que se abordó en la entrevista fue sobre su relación con la lobbista. Castillo Terrones indicó que “jamás” ha tenido una reunión con López Arredondo.

“Nunca me he reunido. Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos”, comentó para el canal del Estado.

Como se recuerda, “Cuarto poder” captó a la empresaria y ahora investigada visitando la casa ubicada en Breña. Esto sucedió cuando Pedro Castillo inició su gestión presidencial desde dicha vivienda. Asimismo, coincidió un mes después de la adjudicación de una millonaria licitación al Consorcio Puente Tarata III.

Pedro Castillo descarta comunicación con Fray Vásquez y Gian Marco Castillo

El mandatario fue cuestionado sobre sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, quienes están prófugos de la justicia por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), junto con a Bruno Pacheco, ex hombre de confianza de Pedro Castillo.

El jefe de Estado negó que haya tenido comunicación con ambos sobrinos, ya que está concentrado en solucionar los problemas del país.

“No, no he vuelto a conversar (con mis sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo). Yo estoy enfocado, estoy dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido. Este es un Gobierno donde en este momento tenemos una responsabilidad con una pandemia, así como la crisis de corrupción y los problemas de desigualdad que tiene el país”, señaló.

Asimismo, dijo que a él “jamás me va a salpicar la corrupción”. “Si pasa por el entorno familiar, entonces tenemos que dar la cara”, acotó.

“Una maestría con mi propio sudor”

Otro de los puntos consultados fue sobre el presunto plagio que presenta su tesis de maestría, realizada con la primera dama, Lilia Paredes, en la Universidad César Vallejo. Sobre el tema, el presidente Pedro Castillo dejó entrever que el trabajo de investigación es de su propia autoría.

“Me siento feliz por haber encaminado (una maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo y llevando a cabo esta maestría. El trabajo lo hicimos en los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. (...) La investigación la hicimos con mi esposa Lilia. Es una investigación mixta, en lo que tuvimos que ver, en alguna u otra forma, cómo los niños y las niñas hacían procesos de aprendizaje de socialización por separado”, señaló durante su entrevista.

Asimismo, hizo hincapié en que la misma casa de estudios designó al jurado para que puedan sustentar su tesis de magíster.

Como se recuerda, “Panorama” buscó la identidad de las personas en el Reniec, pero dos de los tres validadores del instrumento de investigación no existen en la plataforma de la institución.

Pedro Castillo rechaza y desconoce audios entre Juan Silva y Zamir Villaverde

El presidente Pedro Castillo también se pronunció sobre los audios en los que se escucha a Zamir Villaverde decirle a Juan Silva que le entregaría los “100 grandes” (US$ 100.000) a fin de que la empresa española Tableros y Puentes sea beneficiada con la adjudicación para la construcción del Puente Tarata III.

“ Desconozco y lo rechazo. Entiendo que, en el marco de las investigaciones, personas que tienen que rendirle cuenta a la justicia, en su desesperación, se atribuyen ser colaboradores eficaces o pseudo colaboradores eficaces. En esa desesperación, por llegar a donde debe llegar, se someten a hacer algunas supuestas declaraciones”, manifestó durante la entrevista.

Además, solicitó celeridad en las pesquisas y puntualizó que habrán “muchos audios”. “Las investigaciones, por el bien del país, deben hacerse con total transparencia”, precisó.

Pedro Castillo sobre los audios de María de Carmen Alva: Se debe dejar la “confrontación”

El jefe de Estado también opinó sobre la filtración de los dos audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Por su parte, Castillo Terrones sostuvo que la crisis política que ha existido entre el Ejecutivo y Congreso se debe solucionar.

“Yo creo que debemos dejar ese espacio de confrontación. Si bien es cierto que hay una agenda, yo creo que la fricción que se ha venido dando entre el Ejecutivo y Legislativo debemos pararla“, acotó en diálogo con TV Perú.

Durante la entrevista aclaró que no busca enfrentarse al Palacio Legislativo y recalcó que su sector está enfocado en “sus propias prerrogativas”.

Pedro Castillo: “No hay un gabinete en la sombra”

El mandatario rechazó que se haya catalogado a una parte de su equipo presidencial como “gabinete de la sombra”. Este apelativo surgió tras la declaración de Mirtha Vásquez, la expresidenta del Consejo de Ministros, quien sostuvo que sus propuestas terminaban cambiándose por la influencia de personas que formaban parte del entorno de Pedro Castillo.