Pedro Castillo aseguró que colaboraría con la Fiscalía, pero pidió reprogramar cita del lunes 13

El presidente de la República, Pedro Castillo, aprovechó la entrevista de este domingo 12 de junio a TV Perú para reiterar su compromiso con las investigaciones que realiza el Ministerio Público por el caso Puente Tarata III, en el que se encuentra incluido como investigado. Aseguró que colaborará con la justicia; sin embargo, solo unos días atrás, envió un oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para reprogramar la cita que tenía prevista para este lunes 13 de junio.

“Estoy dispuesto a colaborar. Voy a concurrir al llamado del fiscal y de otras instancias que tengan que ver con la investigación. Nosotros tenemos una agenda. Hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita; pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”, declaró a TV Perú.

En este sentido, el jefe de Estado negó que el pedido de reprogramación sea una señal de que no tiene pensado colaborar con las investigaciones: “Me comprometo a responder (a los cuestionamientos de la Fiscalía de la Nación) y lo voy a hacer. Si se me apertura un proceso en Lima, u otro espacio, me voy a someter. Ese es mi compromiso con el país”.

El 29 de mayo, Pablo Sánchez decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo. La tesis fiscal cree que el mandatario sería el líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Pide reprogramar la cita del lunes 13

Por su parte, el mandatario Castillo Terrones solicitó al fiscal de la Nación la reprogramación de su declaración como parte de la investigación preliminar que se le sigue junto al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas y a un grupo de congresistas de Acción Popular apodados como ‘Los Niños’.

El último viernes 10, su abogado, Benji Espinoza, a través de un documento, pidió la reprogramación al argumentar que el jefe de Estado no puede brindar su declaración este lunes 13 de junio, como lo había programado inicialmente el despacho del fiscal de la Nación, debido a que su defensa legal no ha terminado de revisar la carpeta fiscal de este caso.