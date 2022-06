Karelim López declararía sobre presunta organización criminal en el MTC sin ser colaboradora eficaz

César Nakazaki, abogado de Karelim López, señaló que él y su defendida han tomado la decisión de declarar sobre la presunta organización criminal que existía en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero sin ser colaboradora eficaz.

“ Tomamos con Karelim López la decisión de declarar sobre la organización criminal instalada en el MTC , sin el escudo de colaboración eficaz, sin clave de identidad y sin condicionar a la fiscal (Karla) Zecenarro, a diferencia de (Zamir) Villaverde, la obtención de beneficios”, escribió el letrado en sus redes sociales.

César Nakazaki

Cabe indicar que el presidente Pedro Castillo se había referido sobre López en la entrevista que brindó el domingo 12 de junio a TV Perú. En ella negó haberse reunido con la empresaria en la casa de Sarratea y que está “totalmente indignado” ante presuntos actos de corrupción.

“Nunca me he reunido. Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos”, refirió el jefe de Estado.