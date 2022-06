Pedro Castillo: “Si demuestran que he robado, seré el primero en decir hasta acá nomás”

El presidente de la República, Pedro Castillo, manifestó que no ha participado de actos de corrupción como se viene diciendo; por lo tanto, no se encontrarán pruebas al respecto. En ese sentido, señaló que si existiera alguna evidencia de ello, daría un paso al costado para someterse a la justicia.

“Han pasado 10 meses en este Gobierno y se han venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido mano y ha robado a este país y hasta ahora no me encuentran. Y no lo van a encontrar, porque mi padre me crio con las uñas cortadas en el marco de la honradez. Jamás voy a robar a este país, porque eso servirá para nuestro pueblo”, expresó este sábado 11 desde Palacio de Gobierno.

El mandatario añadió que no se someterá a “cualquier justicia” que lo acusa con base en especulaciones que se tejen en su contra. Asimismo, exhortó a las autoridades a demostrar que ha cometido algún crimen.

“ Si alguna vez la autoridad a mí me demuestra que he robado un centavo, seré el primero en decir ‘hasta acá nomás’ , porque tengo que someterme a la justicia. Pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones”, aseveró.

En otro momento, recalcó las acciones que se tomaron durante el último evento internacional en el que participó en Estados Unidos.

“Nos ha fortalecido este encuentro, la Cumbre de las Américas, porque hemos llevado las grandes necesidades que tiene nuestro país. Me siento satisfecho de haber podido armar compromisos con países hermanos, como en las próximas horas que debo ir a firmar unos convenios para que tengamos los fertilizantes para garantizar los productos y sembríos de nuestros hermanos agricultores”, aseguró.

El jefe de Estado brindó dicho discurso durante un evento con dirigentes de ollas comunes. También participaron el titular de la PCM, Aníbal Torres; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; y otras autoridades involucradas en la reglamentación de la ley para otorgarle presupuesto a estas iniciativas ciudadanas.