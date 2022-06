Cumbre de las Américas: Pedro Castillo pide “no dar tregua” a la corrupción

A diferencia de su usual silencio en el Perú, el presidente Pedro Castillo se pronunció ayer desde Estados Unidos sobre la corrupción, delito cuya presunta comisión se investiga en su entorno político más cercano. Durante su participación en la mesa redonda “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, el mandatario comentó el grave escenario nacional por estos hechos en los diferentes gobiernos y las afectaciones millonarias.

Aunque no declaró sobre su caso particular, al ser investigado por supuesta organización criminal y otros, sí se refirió a la falsa acusación. “Se ha entrado tanto hoy en día al escenario político y es así que cuando se quieren tapar estos actos de corrupción, de alguna u otra forma, por más limpio que uno aparezca en el escenario político, a uno lo quieren enlodar. Como se dice en el Perú, si a ti te dicen ladrón, y no eres, pero no te defiendes, ladrón te quedas”, comentó el mandatario.

También dijo que para hablar de la corrupción se debe tener “toda la solvencia moral” y se debe “empezar por casa”. Asimismo, reiteró que en un acto de corrupción hay dos responsables: corruptor y el corrompido, pero que normalmente se sanciona al funcionario, pero no al empresario o tercero que también participó.

Por ello, Castillo Terrones menciona que se debe dar una salida para casos concretos, y debe participar el Ejecutivo, Congreso y el Ministerio Público. “Tenemos que engranar eso”, dijo.

Democracia y propuesta

Antes intervino en la Segunda Sesión Plenaria de Líderes para hacer un llamado a preservar las democracias, tras resaltar que esta le permitió ocupar su actual cargo. “Se trata de un Gobierno absolutamente respetuoso de las libertades ciudadanas, de las instituciones, del Estado de derecho. (...) Me permito llamar la atención sobre la urgencia de preservar nuestras democracias frente a las amenazas que suponen los impulsos autoritarios, la corrupción institucionalizada y otros grupos antidemocráticos”, mencionó.

En esta línea, agregó que los gobiernos tienen “la obligación de promoverla y defenderla”. “Estamos decididos a seguir trabajando para consolidarla y generar cada vez mayor bienestar para nuestro pueblo”, sostuvo.

Por otro lado, resaltó la importancia de solucionar la escasez de los fertilizantes para combatir el avance de la inseguridad alimentaria, por ello propuso que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgue un programa de crédito para financiar subsidios para estos elementos. Asimismo, confirmó que firmará la Declaración de los Ángeles sobre migración y corrupción.

Reuniones. Castillo invitó a empresarios a invertir en Perú.”Para hablar de la corrupción tenemos que tener solvencia moral y una lucha es empezar por casa”.

Breve reunión con Biden y otros diálogos

Los presidentes Pedro Castillo y Joe Biden sostuvieron un breve encuentro anoche. Según Palacio, se dialogó sobre el fortalecimiento bilateral y la cooperación económico-comercial entre ambos países.

Castillo en la mañana también se reunió con sus homólogos de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y de Chile, Gabriel Boric.

También con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz. Abordaron temas como la continuidad del proyecto Majes-Siguas, y el apoyo a los pequeños y microempresarios.