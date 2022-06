Eliana Revollar sobre informe de Cavero: El archivamiento deja una sensación de impunidad

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, se pronunció sobre la conclusiones del informe presentado por el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País), en el que recomienda el archivo de la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas en noviembre de 2020.

Revollar manifestó la necesidad de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades que tuvieron o no algunos personajes durante las marchas en contra del Gobierno de facto de Merino. Por ello, recalcó que cumplir con la sugerencia del legislador contribuiría con la impunidad de ambos casos.

“Esperábamos que la denuncia que hizo la exfiscal de la Nación dé, desde la subcomisión, la posibilidad de que sea el ámbito penal el que pueda establecer el nivel de responsabilidad que hubieran tenido el señor Merino, el premier y el ministro del Interior”, expresó a Radio Nacional.

“La justicia se puede determinar si hay una investigación imparcial, que finalmente pueda decir si ha habido ese nexo entre el accionar de la Policía y la responsabilidad que pudieron haber tenido por omisión estas personas, que eran altos funcionarios en el país. No le hace bien el archivamiento porque deja una sensación de impunidad”, añadió.

En ese sentido, señaló que “el archivamiento hace que no se pueda levantar en ninguna instancia”, pero que la consecuencia más relevante sería el mensaje enviado a la población que hace uso de su derecho a la protesta pacífica.

Asimismo, exhortó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a tomar decisiones que amparen la investigación para que la Fiscalía pueda proceder.

“Haríamos un pedido a los miembros de la subcomisión para que puedan tomar una decisión que permita que el Ministerio Público investigue, y con ello no es que ya se esté tomando una decisión sobre la responsabilidad. Es más, si es que no la hay, esos señores quedarán librados de la responsabilidad por el órgano competente que tiene que verificar si hay o no la comisión de presuntos delitos”, agregó.

Alejandro Cavero presentó un informe que encubre a Manuel Merino por muertes del 14N

El último jueves 9 de junio, el congresista Alejandro Cavero presentó el informe final sobre la represión en las manifestaciones contra el Gobierno de facto de Manuel Marino en noviembre del 2020, que provocó las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de dejar a 78 personas lesionadas.

Pese a las evidencias que responsabilizan al acciopopulista, el parlamentario de Avanza País ha recomendado el archivo de la denuncia constitucional interpuesta por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Lo mismo ha sugerido para Ántero Flores-Aráoz, expresidente del Consejo de Ministros, y Gastón Rodríguez, entonces titular de la cartera del Interior.