Dilatan debate del informe sobre el Caso Inti y Bryan

El informe del congresista de Avanza País Alejandro Cavero, que blinda al expresidente Manuel Merino y a los exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez de ser denunciados por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado el 14 de noviembre del 2020, generó revuelo.

En medio de un clima de indignación, Cavero prefirió ayer viajar a Ayacucho, a un evento liderado por la titular de la mesa directiva y también defensora de Merino, María del Carmen Alva, por la develación de la placa conmemorativa del Bicentenario del Congreso. A las 11 a.m. estaba programado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso presente su expediente. La congresista fujimorista Martha Moyano, no obstante, había señalado que ese tema no iba a debatirse, pero la agenda de la SAC decía lo contrario.

La sesión de la SAC comenzó al mediodía, pero se suspendió por falta de quorum. El informe de Cavero, en teoría, debería darse cuenta y debatirse en la próxima jornada. Pero no será así. El martes 14 de junio solo está programado debatir el informe de calificación de la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte por el caso Club Apurímac. Los congresistas de la SAC querrían aprovechar la posible clasificación de la selección peruana al Mundial de Qatar 2022 para avanzar con la inhabilitación de Boluarte.

La propia defensora del Pueblo, Eliana Revollar, criticó el informe de Cavero. “La PNP ha actuado alejada de los estándares internacionales, del principio de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”, recalcó.

Quienes se ausentaron y evitaron ayer el desarrollo de la sesión fueron Waldemar Cerrón (Perú Libre), Jorge Flores (Acción Popular), Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), José Jerí (Somos Perú), Alfredo Pariona (Perú Libre), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y Elizabeth Taipe (Perú Libre). El único que pidió licencia fue Edgar Reymundo (Cambio Democrático).

Cavero sí asistió, pero no tomó la palabra. Tampoco solicitó que el caso Inti y Bryan se debata. La aprobación de ese dictamen depende de cómo voten las bancadas de APP y SP en la subcomisión, pues los demás bloques ya están definidos.

Cavero tiene el respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular. Sin embargo, si las bancadas de izquierda se oponen, la disputa por qué bando tiene la mayoría simple de votos estará reñida.